Aadan Madoobe Oo Amray in la Qabto Shir Dibu Heshiisiin loo Qabto Bulshada Koonfur Galbeed.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Sheekh Aadan Madoobe ayaa bulshada iyo siyaasiyiinta ugu baaqay shir dib u heshiisiin ah oo lagu xalinaayo tabashooyinka ka dhex jira bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.

Qoraal uu soo saaray guddoomiyaha golaha shacabka, ayuu ku sheegay in wadatashi uu la yeeshay Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada labada Aql ee kasoo jeeda Koonfur Galbeed usoo baxday in la qabto shir dib u heshiisiin ah.

Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in ujeedada shirka dib u heshiisiinta in ay tahay in la xaliyo dhammaan tabashooyin walbo oo ka dhax jira bulshada iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed lana adkeeyo midnimada.

Halkan ka Akhriso;