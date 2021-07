Abiy Axmed Oo ku Hanjabay Inuu Talaabo ka Qaadi-doono Kooxda TPLF.

Ra’iisul Wasaaraha Dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa si adag uga hadlay weerarada cusub ee bilaabeen ciidamada daacada u ah kooxda TPLF xili dowlada horey ugu dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah.

Abiy Ahmed ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in ay iska caabin doonaan weerarada uga imaanaya cadawga Itoobiya uu kala jeeday TPLF, waxa uuna ku hanjabay in talaabooyin adag ay qaadi doonaan.

“Waan is-difaaci doonnaa, iskana caabin doonnaa weerarada cadowgeena gudaha iyo dibedda, annaga oo sidoo kalena ka shaqeyn doonna dadaallada bani’aadannimo,” ayuu ku yiri Qoraal uu soo saaray Abiy Ahmed.

Ra’isulo Wasaare Abiy Ahmed ayaa ugu baaqay shacabka Itoobiya in ay u midoobaan difaaca dalkooda uu sheegay in uu leeyahay cadaw gudaha iyo mid dibada ah, waxa uuna shacabka ka codsaday in ay taageeraan ciidamada difaacooda u taagan.

“Shacabkeena, sida ay horey u muujiyeen, waa inay u midoobaan sida hal ciidan oo kale, si ay u xaqiijiyaan bad-baadada dalkeena, oo ay taageeraan Ciidamada Difaaca Qaranka Ethiopia, oo ay iska difaacaan iskana caabiyaan cadaadiska dibedda iyo daan-daansiga gudaha,” ayuu yiri Abiy Ahmed.

Hadalka kasoo yeeray Abiy Ahmed ayaa kusoo aadaya xili ciidamada Tigrey oo dhawaan la wareegay magaalada Makelle kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan ciidamada federaalka ee xabad joojinta dhaqan galiyay kuna qabsanayaan dhul hor leh oo horey looga saaray.