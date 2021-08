Afqanistan: Cunugtii Labaad Oo 10 Casho Gudahood Ku Dhalatay Hawada Sarre

Habeenkii Sabtida, Soman Noori (26 jir) reer Afghanistan ah ayaa ku dhex umushay diyaaradda iyada oo ka timid Dubai kuna sii jeedday magaalada Birmingham ee Ingiriiska, kadib markii iyada iyo qoyskeedu ka soo qaxeen Afghanistan.

Ka dib markii Taalibaan ay talada dalka la wareegtay 15 -kii Ogosto, dhowr muwaadin oo reer Afgaanistaan ​​ah ayaa isku dayay inay dalka ka cararaan cabsi darteed.

Noori waxay la soo baxsatay saygeeda Taj Moh Hammat (30 jir) iyo labadooda carruur ah.

Durba 14,543 oo reer Afgaanistaan ​​ah ayay mas’uuliyiinta Britain ka daadgureeyeen Kabul, BBC ayaa werisay. Difaaca Ingiriiska ayaa sidoo kale ku warramaya in diyaaraddii ugu dambeysay ee daad -gureynta Ingiriiska ay ka tagtay Kabul galabnimadii Sabtida.

Haweeneyda reer Afgaanistaan ​​waxay ku qasabanaatay inay ku umusho dhulka korkiisa 10,000 mitir iyadoo kaashaneysa shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines , maadaama aysan jirin wax dhakhaatiir ah oo saarnaa diyaaradda.

Shirkaddu waxay sheegtay in hooyada iyo gabadhuba ay fiican yihiin. Gabadha yar waxaa la siiyay magaca Havva.

