Ahlu Sunna Oo War Culus kasoo Saartay Dagaalka Ay la Galeen Galmudug.(Akhriso)

Xaalad kacsanaan ah ayaa laga dareemayaa gobolka Galgaduud ee Galmudug, iyadoo ciiddamada Ahlusunna Waljameeca ay isku ballaariyeen qeybo kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.



Shir jaraa’id oo ay qabteen masuuliyiinta Ahlusunna ee gaaray degmada Guriceel, waxay sheegeen in aysan iyagu duulaan aheyn, balse dowladda federalka iyo Galmudug ay kusoo duuleen.



Qoraalka kasoo baxay Ahlu Sunna ayaa lagu sheegay in Ahlu Sunna aysan marnaba diyaar u aheyn daadinta dhiigga Muslimiinta isla markaasna iyaga lagu soo duulay ayna ku qasban yihiin inay is difaacaan.

Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Beesha Caalamka ayey Ahlu Sunna ugu baaqday inay ka hor tagaan dagaalka gardarada ah oo ay maleegayaan Fahad Yaasiin iyo Qoor Qoor.



Ugu dambeyntii, Ahlu Sunna ayaa sheegtay inay soo dhaweeneyso dadaalada nabadda lagu raadinayo iyadana ay diyaar u tahay inay ka qeybgasho joojinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed.

