Al-Shabaab Oo ku Dhawaaqday Iney Beri Tahay Ciidul Fitri.

War ka soo baxay Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in bisha Shawaal laga arkay deegaano ka tirsan goobaha ay kooxdaas gacanta ku heyso.

Qoraal ay kooxdu soo saartay ayey ku sheegtay in dad gaaraya illaa 8 qof kuna dhaqan gobolada Hiiraan, Gedo, Bay iyo Bakool ay arkeen dhalashada bisha Shawaal.

“Deegaanka Afcad oo hoostaga degmada Jalalaqsi waxaana bisha Shawaal ku aragtay 3 qof, Deegaanka Yasooman oo hoostaga degmada Buulo Burte waxaa bisha ku arkay hal qof, duleedka Degmada Xudur ee Wilaayada Baay & Bakool waxaa bisha shawaal ku arkay labo qof, Deegaanka Tuulo barwaaqo ee Wilaayada Gedo waxaa bisha ku arkay labo qof” aya lagu yiri qoraalka ka soo baxay Al-shabaab.

Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u iclaamisay in maalinta berri oo Arbaca ah ay tahay ciidul Fidri, lagana ciidayo degaanada ay gacanta ku heyso ee Koonfurta iyo bartamaha Somalia.

Bayaanka kasoo baxay Al Shabaab ayaa dadka Muslimiinta ah loogu hambalyeeyay munaasabadda ciidul Fitriga

Inkastoo DF aysan weli wax war ah ka soo saarin in beri ay tahay ciid iyo in kale ayaa dowladaha Islaamka oo dhan waxay isku raaceen in beri ay tahay 30ka Ramadaan, ciidana ay ku beegan tahay Khamiista, iyagoo taas ku sababeeyey in la arki waayey bisha Shawaal.