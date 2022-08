Al Shabaab Oo soo Bandhigtay Hub iyo Maxbuus ay ka Qabteen Ciidamada Liyuu Booliiska.(Sawiro)

Dagaal xooggan oo dhaliyay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa jimcihii deegaanka Aato ee gobolka Bakool ku dhax maray dagaalyahanada Al Shabaab iyo ciidamada Liyuu Booliis ee dowlad deegaanka.

Al Shabaab ayaa dagaalkaasi sheegtay in ay ku dishay in ka badan 103 askari oo katirsan ciidamada Liyuu booliiska ee dowlad deegaanka Soomaalida, waxa ay sidoo kale sheegeen in tiro kale oo badan dagaalka ku dhaawaceen.

Warbaahinta kooxda Al Shabaab ayaa maanta baahisay sawirro laga soo qaaday dagaalkii ka dhacay deegaanka Aato iyo hub kala duwan oo kooxda Al Shabaab dagaalkaasi ku qabsadeen.

Al Shabaab ayaa sidoo kale soo bandhigtay askari katirsanaa ciidamada Liyuu booliiska oo lagu qabtay dagaalkii ka dhacay dagaalka Aato, waxaana hubka Al Shabaab soo bandhigeen ku jira gaari nuuca dagaalka ah.