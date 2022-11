Arday Xabsiga loo Dhigay inuu Aflagaadeeyey Marwada Madaxweynaha Nigeria

Caro ka dhalatay xarigga arday dhigta jaamacadda Nigeria oo ay xireen ciidanka ammaanka ka dib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey xaaska Madaxweynaha Muhamadu Buhari mar uu twitterka waxku qoray.

Aminu Adamu Mohammed 23 jir ah ayaa beeniyay denbiga aflagaalada ah, iyadoo qareeenkiisu Chijioke Kingsley uu sheegay in ardaygan laga soo dacweeyey maxkamadda sare ee degmada Maitama ee caasimadda Abuja maalinimadii Talaadada.

Ardaygan oo wali ku jira xabsiga ayaa la xiray horraantii Bishan ka dib markii lagu eedeeyey in uu baraha bulshada soo dhigay sawirka marwada koowaad ee Nigeria Aisha Buhari oo ay soo raacdo faallo lagu qoray afka Hausa oo uu ku sheegayo in ay ku cayishay markii ay si xun u adeegsatay hantida dadweynaha .

Qareenkiisa ayaa sheegay in ay codsadeen damiin uuna rajeynayo in loo tixgelin doono arrintaa 48 saac ee soo socda .

Madaxda weli kama aysan hadlin kiiskan laakiin waalidiinta Mohammed waxay ka baryeen Xaaska Madaxweynaha Mrs Buhari in ay cafis u fidiso wiilkooda .



Wiilkan ayaa lagu wadaa in imtixankiisii ugu dambeeyey Isniinta oo socota isaga iyo ardayda ay isku fasalka yihiin . Ma cadda in la sii deyn doono oo uu imtixaanka sidaas k ugali doono iyo in kale .

Dadka isticmaala baraha bulshada iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleeceeyey sida loola dhaqmay wiilkaaswaxayna ku baaqeen in degdeg loo sii daayo

Horraantii Bishan ayaa labo ka mid kuwa isticmaala Tiktok la ganaaxay laguna karbaashay meel fagaare ah ka dib markii ay maxkamad ku heshay in ay afla gaadeeyeen guddoomiyaha gobolka Woqooyi ee Kano oo ku soo bandhigeen muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada