Askari Laba Ciyaartyoy Dilay Oo Saaka Xukun Dil ah Lagu Fuliyay

Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa saakay xukun dil ah ku fuliyay askari katirsanaa ciidanka Nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka oo dhawaan labo wiil oo dhalinyaro ah ku dilay garoon kubada cagta lagu ciyaaro oo kuyaala degmada Balad Xaawo.



Askarigan xukunka dilka ah lagu fuliyay oo lagu magacaabayay dable NISA Maxamed Cali Xuseen ayaa dil bareer ah u geestay labo wiil oo ciyaartoy ahaa bishii hore, waxaana askariga oo baxsaday gacanta kusoo dhigay ciidamada NISA.

Maxkamadda Ciidamada qalabka sida qeybta 27aad, oo xukun dil ah ku riday askarigan ayaa saakay dil toogasho ah kula fulisey fagaare kuyaala degmada Balad Xaawo, halkaas ay goobjoog ahaayeen ehelada labada dhinac.

Ehelada labada wiil ee la dilay ayaa codsaday in loo dilo askariga katirsan NISA ee dilka u geestay wiilashooda, waxa ayna wararku sheegayaan in ehelada ka biyo diideen in diyo ka qaataan ehelada gacan ku dhiiglaha.

Maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa xukuno badan oo dil ah ku riday askar katirsan ciidamada kala duwan ee dowlada, kuwaa oo dilal bareer ah u geestay askar iyo dad kale oo shacab ah.