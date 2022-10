Askarigii Dilay Xildhibaan Juweeriya Oo ka Hadlay Sababtii Uu U Dilay

Askari katirsan ciidamada federaalka Itoobiya ayaa 25-kii bishan garoonka diyaaradaha magaalada Jigjiga ku dilay Xildhibaan Juweeriya Subcis oo katirsaneed baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.

Dilkan ayaa abuuray carro xoogan iyo banaanbaxyo ay sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga , waxa ayna dadkaasi codsadeen in tallaabo adag oo degdeg ah laga qaado askariga gacan ku dhiiglaha ah.

Askariga dilka u geestay xildhibaanada Soomaaliyeed ayaa qirtay in dilka xildhibaanada u geestay si ula kac ah, waxa uuna maxkamad la horgeeyay ka qirtay in dilkaasi si ku talagal ah u fuliyay .

ku xigeenka hogaanka nabadgalyada dowlad deegaanka Soomaalida, Maxamed Axmed Gureey, ayaa warbaahinta u sheegay in askariga afkiisa kaga qirtay in dilka xildhibaanada u geestay si ula kac ah.

Askariga ayaa maxkamadda kahor sheegay in ka hor inta uusan dilka gaysan uu muran dhex maray isaga iyo gabadha xildhibaanada, waxa uuna sheegay in carro uu ka qaaday muranka dhax maray isaga iyo xildhibaanada sababtay in uu toogto.

“Waan careysnaa oo hadallo ayaan isdhaafsannay ayuu isagu ku andacoonayaa, waan murannay, gabdhuhu wax bay igu yiraahdeen aanan raalli ka ahayn markaa goor aan xabad ku furay-ba ma aanan garanayn, saas ayuu hadda ku doodayaa,” ayuu yiri Gureey.

Dilka Xildhibaanad Juweeriya Subcis oo aheyd hooyo 26-sanno jir ah ayaa carro badan ka abuuray gudaha deegaanka, waxaana dilkaasi si kulul u cambaareeyay bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku baaqay in caddaalad helaan qoyska marxuumada.