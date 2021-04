Australia iyo New Zealand Oo Xadka Isku Furay Iyada Oo Aan La Kaartinimayn Socdaalayaasha

Boqolaal rakaab ah oo ka tagay dalka Australia ayaa gaadhay dalka ay jaarka yihiin ee New Zealand maanta oo isniin ah kadib markii la furay xadka u dhaxeeya labbada dal.

Dadka ayaa iyaga oo aan maray karatiin marayn si caadi ah ugu gudbaya dalka, labbada dal oo ay hadleen raisal wasaarayaashooduna ay ku tilmaameen guul taariikhi ah.

Madaarka caalamiga ah ee Welligton ayaa dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan lagu xardhay ereyo soo dhawan ah, halka shirka dayaaradaha ee Air New Zealand-na ay qaybisay khamri iyadda oo sheegatay in halka markii hore ay ka duuli jireen labba ama saddex dayaaradood, maanta ay duuleen ilaa soddon dayaaradood oo siday shan kun iyo labbo boqol oo rakaab ah., iyadda oo intaa ku dartay in dadka rakaab ka ahi aad u faraxsanaayeen oo wajigoogu aad furfurnaa.

Raisal wasaaraha Australia ayaa sheegay in ay arintani kor u qaadayso dhaqaalaha labbada dal iyo gancsiga ka dhaxeeya, ayna tahay guul u soo hoyatay labbada dal, halka raisal wasaarah New Zealand-na ay sheegtay in dalkeedu soo dhawaynaayo socdaalaya.

Ilaa hadda dawalada Australia waxay diiwaan galisay 29.519 kiis oo covid-19 ah, halka New Zealand ay diiwaan galisay 2.596 xaaladood.