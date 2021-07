Awdal “Ma Anaa Waalan, Maahee Annigee Adigaa Waalan”

Waxaa isa soo taraya jaah wareerka ka taagan gobolka Awdal ee looga hadlaayo kursiga gudoonka Baarlamaanka Somaliland .

Xisbiyadda Somaliland ayaa ka reebay musharaxiinta kuraasta gudoonka golaha wakiiladda xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal iyaga oo sobob uga dhigay, in ayna haysan cod ay ku goosan karaan ama loogu xilan karo in loo sharaxo kuraastaas.

Shacabka gobolka ayaa muddo sugayey in loo kordhiyo tirada xildhibaanada oo gaadhay heer maxkamadeed, balse waxaa taa dhabar jabiyey markii beelo ka mid ahi ay go’aansadeen in ay ku galaan doorashada toban iyo saddex xildhibaan, meeshan ka sartay in laga hadlo saami qaybsi danbe.

Hadda waxaa ka bilaabmatay gobolka dood lagu eedaynaayo dhinacyo bada, sida xildhibaanada, xukuumada iyo Muuse biixi, doodan oo u muuqata doodii ahayd “ma anaa waalan, maahee annigee adigaa waalan”

Marka doodan la eego, marka hore kuraasidan yar, shhacabka gobolka Awdal iyagaa doortay in ay qaataan, xildhibaanadana shacab ma dooran ee mid walba lacagtiisaa dooratay oo codka waa ka iibsaday shacabka, waxa kale oo uu xisbiyada somaaliland ka iibsaday musharaxnimadiisa, cid uu khiyaamay xisbi iyo shacab midna ma jirto codkiisana in uu iibsado xor buu u yahay oo waa ganacsi.

Dhanka isbadal doonka, gobolka Awdal khalad buu ka fahmay, isbadal doonku wuxuu khuseeyaa kaliya Gabilay ilaa Ceerigaabo oo beesha dhaxe jilibyadeedu maaluka isku badbadalayaan, siyaasiyiinta iyo shacabka Awdalna kii yimaadaba waxay ku khasban tahay in ay la shaqeeyaan, hadii uu qadiyo iyo hadii dhargiyaba.

Shacabka Awdal waxaa ku gef ah in xildhibaanadan iibka ahi, ay u sheegaan been cad iyada oo uu midba midka kale eedaynaayo, marka uu ka guuro xisibi uu dantiisa ka waayey, ee uu u gooro xosbi kale oo uu dantiisa ka arkayo, ama balanqaaad been ah looga sameeyo, isaga oo iska dhigaya in uu dantooda ka shaqaynaayo.