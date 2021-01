Awdal: Shaqaalaha Talaalka Wasaarada Caafimaadka Oo Ka Guuxaya Gunooyin Mudo Ka Maqan.

Waxa isa soo taraya guux ay cabasho ku hoos lamaan tahay oo ay qaar ka mid ah shaqaalaha dhinaca talaalka iyo wacyigalintii ee gobolka Awdal ka muujiyay gunooyinkii ay ka heli jireen wasaarada caafimaadka Somaliland oo aanay helin mudooyinkii u dambeeyay.

Qaar ka mid ah Shaqaalaha aan gunooyinkii ay shaqayteen mudada helin ayaa shabakada u xaqiijiyay in in ay mudo la’yiniin mishaarkii ay ku hawlgaleen talaalkii ugu denbeeyay ee ka qabsoomay gobolka Awdal bishii hore 15keedii.

“Wali ma dhicin inuu mudo intaas dhan naga maqnaato gunada yar ee aan nolosha ku filnayn ee aanu ugu shaqayno wasaarada caafimaadka, ma naqaan wax dhacay, waxana aan gunada markii hore heli jirnay marka uu hawlgalka talaalku dhamaado, waan walwalsanahay oo maanta ma garanayno waxa isbadalay”

Noloshu way adag tahay, waxa na sugaya kirooyin guri, biil koronto, biyo, quutal maal-meedkii, iyo fiidii dugsiyada, sidaas oo ay tahay, marka aad madaxda heer gobol ee caafimaadka waydiiso wixii aan xaqa u lahayn, jawaab sax ah nama siiyaan, bari ayaa la helayaa ayay war ku soo ururiyaan” ayuu yidhi hawl wadeenkan talaalka gobolka Awdal ka hawl-gala oo ka gaabsaday in magaciisa la xuso.

Dhinaca kale Shabakada ayaa isu dayday inay cabashadan wax ka waydiiso Masuuliyiinta Wasaarada Caafimaadka ee gobolka Awdal, balse way u suuroobi wayday, tan badalkeeda ayaase Ilo wareed hoose oo ka ag-dhaw wasaarada Caafimaada ee gobolka Awdal ay shabakada u xaqiiyay in lacagta gunada ah ee ka maqan shaqaalaha talaalka ay hakisay Wasaarada Caafimaadka ee Heer qaran kadib markii ay maamulkii hore ee wasaarada caafimaadka Awdal ku guul daraysteen in ay buuxiyaan shuruuda ku xidhan in la soo daayo lacagahaas oo ah in la gudbiyo warbxintii shaqada iyo midii xisaab-celinta (Narative and financial Report) ee talaakii hore ka qabsomay sanadii hore 2020-ka bishii sadaxaad oo ah ta loo baahnaa xisaabcelinteeda.

Sidoo kale waxa ay Ilo-wareedkan u waramay shabakadu intan ku darayaan in ay jirto fadhiidnimo dhinaca Wasaarada Dhexe ah taas oo meesha ka saartay in Agaasime-waaxeedyada ay khusaysaa ay Masuuliyiintii xilka haystay kula xisaabtaan inay soo gudbiyaan dhamaan dokumentiyada salka u ah in kharashaadka talaalka la sii daayo, iyo sidoo kale inay maanta ka caga jiidayaan inay hawlaha u yaala dardargaliyaan si diyaarinta iyo siidaynta lacagahaas ka maqan shaqaalaha.

Shaqada Talaalka iyo Shaqaalaha ugu hawl gala gobolka Awdal ayaa ah mid ka mid ah shaqaalaha ugu badan ee gobolka Awdal, waxana ay guno-la’aantoodani ka turjumaysaa in qaybo dhan oo bulshada ka mid ah ay la’yihiin dhididkii ay shaqaysteen, rajada kaliya ee ay qabaana ay tahay Birri aan dhamaad lahayn”