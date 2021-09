Badhasaab Tinbo Oo Xabsiga Ku Guray Iskuduwayaashii Gobolka Awdal

Gudoomiyaha Gobolka Awdal Timbaro ayaa saaka xabsiga u taxaabay siddeed isku duweyaal.

Iskuduwayaasha wasaaradaha ee xabsiga loo taxaabay ayaa kala ah

Isku duwaha wasaarada Deegaanka.

Isku duwaha wasaarada Gaadiidka.

Isku duwaha wasaarada Warfaafinta.

Isku duwaha wasaarada Qorshaynta.

Isku duwaha wasaarada Macdanta.

Isku duwaha wasaarada Qaxootiga iyo Barakacayaasha.

Isku duwaha wasaarada Qoyska iyo arimaha bulshada.

Gudoomiyaha Waxbarashada.

Badhasaab tiinbo ayaa ku eedeeyey isku duwayaashan in ay ka soo xaadiri waayeen shir la filaayey in uu dhaco siddeeda subaxnimo, iyadda oo ay iskuduwayaashuna ku eedeeyeen badhasaabka in ayna cidiba ka soo war galin shirkaas.