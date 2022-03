Bajaaj-layaasha Boorama Oo Ka Mudaharaaday Kor-u-kaca Qiimaha Shidaalka

Magaalada Borama ayaa waxaa maanta ka dhaacay banaanbax ay dhigayeen gaadiidlayda bajaajta ee ka dhex shaqeeya xaafadaha kala duwan ee magaalada Borama

Dhalinyarada ku shaqaysata gaadiidka bajaajta oo ah gaadiidka ugu bada ee magaalada Borama ka shaqeeya ayaa waxa ay aad uga cabanayeen Qiimaha Shidilaalka oo maalmihii ugu dambeeyay cirka isku shareegay kaas oo gaadhay in halkii litir ba lagu iibiyo qiimo dhan 9000 oo shilika somaliland ah kaasi ay sheegeen in aanay awoodin in ay ku shegeeyaan iyaga oo sheegay in ay kordhin doonaan qiimaha lagu raaco gaadiidkaasi maadaama oo si xad dhaaf ah u qaaliyoobay shidaalku



Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa saaka iskugu soo baxay wadooyinka magaalad Borama balse waxa isla markii dhalinyaraadi kala kexeeyay ciidanka booliska gobolka Awdal

Itii ay ciidamadu isku dayayeen in ay kala dareeriyaan dhalinyarada banaanbaxa dhigayay ee ku shaqeeya gaadiidka bajaajka ayaa waxa ay ciidanku adeegsadeen rasaas aan sii badnayn taas oo ugu danbaytii ku kala kexeeyeen dhalinyaradii banaanbaxaysay

Si Kastaba Ha Ahaatee Qiimaha Shidaalka Iyo Nuucyada Kala Duwan Ee Miciishada Ayaa Sii Qaaliyoobaya Sidoo Kale Xukuumada madaxwayne Muuse Biixi Ayaa Ah mid aan dhegba qalaq u siinayay cabashooyinka tira beelka Ah ee ka soo yeedhaya qaybaha bulshada ee ku nool deegaanada Somaliland