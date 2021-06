Bangiga Dhaxe Ee Somaliya Oo Amaray In la Qaato Lacagta 50-ka Dollar.

Shirkadaha iyo bangiyada kuyaala magaalada Muqdisho ayaa mudooyinkii dambe diiday qaadashada lacagta 50-ka dollar, waxa ayna taasi caqabad ku noqotay shacab iyo ganacsato heesatay lacagtaasi la diiday.

Maamulka Bangiga Dhaxe ee dalka oo maanta kulan la qaatay wakiilo ka socday bangiyada iyo shirkadaha lacagaha telfoonada la isaga diro ayaa lagu go’aamiyay in la qaato lacagta 50-ka Doillar ee horey loo diiday.

Maamulaha Bangiga Dhaxe ee dalka Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa amar ku siiyay bangiyada iyo shirkadaha dalka in ay qaataan ayna socodsiiyaan lacagta 50-ka dollar .

Waxa uu sheegay maamulaha cidii diida in ay qaadatao lacagta 50-ka Dollar in talaabo adag ka qaadi doonaan, waxa uuna sheegay in muhiim tahay in shirkadaha u turaan shacabka ayna ogolaadaan in lacagtaasi dadka aan lagu dhibin.

Xubno u hadlay maamulada Bangiyada iyo shirkadaha Isgaarsiinta dalka ayaa sheegay in ay dhankooda qaadayaan lacagta 50-ka dollar ayna socod siinayaan, waxa ayna sheegeen in xal laga gaaray diidmadii lacagtaasi.

Diidmada lacagta 50-ka dollar ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabatu bilihii lasoo dhaafay kadib markii ganacsatada iyo shirkadaha sheegeen in magaalada lasoo galiyay lacago 50-doolar oo fake ah .