Biden Oo Amray In la Baaro Arimo Sixir-barara Oo kusoo Kordhay Maraykanka.

Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa weydiistay Wakaaladda Ganacsiga ee Federaalka inay eegto sababaha keenay sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee dalka oo dhan, kaasoo uu sheegay in uu dhaawacayo dadka shaqeeya.

Celcelis ahaan qiimaha halkii gaalloon ee shidaalka ayaa Isniintii ahaa saddex dollar iyo 41 senti, wuxuuna 11 cent ka sarreeyay qiimihii uu ahaa bil ka hor.

Biden ayaa todobaadkii hore mudnaantiisa koowaad ka dhigay la dagaalanka sicir bararka ka dib markii ay soo baxday xog muujisay in qiimaha maciishaddu uu bishii October gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo 30-sano ah taasi oo sii xoojisay in ra’yiga ay dadweynaha madaxweynaha ka haystaan uu hoos u sii dhaco.

Biden ayaa waraaq uu u diray Guddiga Qaran ee arrimaha Ganacsiga ee Federaalka (FTC), waxa uu farta ku fiiqay sharikadaha shidaalka oo uu sheegay in ay kordhiyeen qiimaha shidaalka, isagoo faray wakaaladdu in ay eegto in “hannaan sharci darada ah” uu keenay kor u kaca ku yimid qiimaha shidaalka.