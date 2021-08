Booliiska Muqdisho Oo soo Bandhigay Dhalinyaro ku Hubaysan Faasas Oo Hawlgal Lagu soo Qabtay.(Sawiro)

Ciidamada booliiska ayaa maanta soo bandhigay dhalinyaro lagu soo qabqabtay hawlgal xalay laga fuliyay Degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho kuwaa soo ku hubeesneed faasas , mindiyo iyo biro waxyeelo geesan kara.

Dhalinyaradan ayaa la sheegay in dhibaato ka geesanayeen xaafado katirsan degmada Kaaraan, waxa ayna ciidamada booliiska oo ka jawaabayay cabasho shacabka kasoo yeertay ku guuleesteen in ay gacanta ku dhigaan dhalinyaradan.

Maamulka Degmada Kaaraan ayaa sheegay in dhalinyaradan falal dambiyeedyo ka geesanayeen xaafadaha Kaaraan, waxa ay sidoo kale sheegeen in dhalinyaradan oo kooxo iska soo horjeeda u abaabulan mararka qaar dhaxdooda is dhibataeeyaan.

Degmada Kaaraan ayaa kamid ah degmooyinka ugu amaanka xun magaalada Muqdisho, waxaana degmadan ka howlaga burcad qoryo ku hubeesan iyo sidoo kale dhalinyaro isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya oo iyana wata tooreeyo iyo baangado.