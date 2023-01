Booliiska Uganda Oo ka Hadlay Nin Qaraxyo ka Fulin-rabay Kampala Oo la Qabtay.

Afhayeenka Boliska magaalladda Kampala, Patrick Onyango waxa uu sheegay in la qabtay Eedeysane ka tirsan Maleeshiyada Hubeysan ee Isbahaysiga Ciiddamada Dimuqraadiga (The Allied Democratic Forces (ADF) ee ay wada shaqaynta kala dhexeyso Kooxda Daacish (ISIS).

Afhayeenka oo Suxufiyiinta shalay (Khamiis) kula hadlay magaalladda Kampala waxa uu xusay inay Dabagal ku hayeen Koox lagu tuhunsan yahay inay yihiin Is-qarxiyayaal tan iyo bishii November ee sanadkii hore ee 2022-kii.

Waxa uu intaasi ku daray in Eedeysanayaasha dusha lagala socday Guryo ay ka kireysteen Deegaanka Kigagga ee magaalladda Kampala.

Afhayeenka waxa uu xusay inay Hal Eedeysane ka soo qabteen Guriga, iyadoo ay Baarayaasha soo heleen Qalab uu ka mid ahaa kuwa laga farsameeyey Qaraxyada, waa sida uu Hadalka u dhigay.

Muddadii uu socday hawlgalkaasi oo ay si Wadajir ah u fuliyeen Hay’adaha Amaanka Uganda waxay ku soo heleen 3 Khasnadaha Rasaasta ee Qoryaha darandooriga u dhaca (submachine guns), 88 xabadaha isla qoryahaasi, 88 rasaasta Bistoolada nooca (Star Pistols), 2 Bistoolad kale ee nooca gudaha lagu farsameeyey iyo tiro badan ee qalabka laga farsameeyo Bambooyinka.

Saraakiil ka socotay Waaxda Dembi-baarista Boliska Uganda (The Police Directorate of Forensics) ayaa diiwaan geliyey Muuqaalka Qalab Dembiyeedka laga helay Guriga lagu soo qabtay Eedeysanaha iyo Caddaymo kasta oo Dembi-baarayaasha ka taageeraan karta inay soo heleen Eedeysanayaal kale oo badan, si loogu gudbiyo Maxkamadda.

Qof deris dhow la ah Guriga Eedeysanaha laga soo qabtay oo magaciisa u qariyey sababo dhanka Amaanka ayaa sheegay in Eedeysanaha la xiray uu kireystay 2 lol sanadkii hore, balse uu 2 bilood keliya joogay Guriga.

Guddoomiyaha Xaafadda, Philip Lubego waxa uu sheegay inuusan weligiisa arkin Eedeysanaha, balse, loo sheegay inay Eedeysanaha iyo Saaxiibadiisa ay Guriga imaan jireen xilliyada habeenkii, kana laaban jireen.

Waxa uu intaasi ku daray inuu u yeeray Haweeneyda leh Guriga, oo uu weydiiyey haddii ay aqoon leedahay Ragga ay Guriga ka kireystay iyo qalabka ay u siiyaan Lacagta kirada.

Dhanka kale, Afhayeenka Boliska magaalladda Kampala, Patrick Onyango waxa uu xusay in Eedeysanaha la qabtay lagu soo oogi doono dacwado la xiriira waxa uu ugu yeeray Argagixisonimo.

Ilo-wareedyo ku dhow Baarayaasha Boliska Uganda oo la hadlay Wargeyska Maalinlaha ee The Daily Monitor ayaa sheegay in mid ka mid Eedeysanayaasha tirsan Maleeshiyada hubeysan ee ADF oo Kiis Argagixiso loo qabtay sanadkii hore iu Baarayaasha u fududeeyey in la tago Guriga lagu soo qabtay Eedeysanaha kale iyo Hubka iyo qalabka laga farsameeyo qarxyada.

Baaritaanada hordhaca ee Boliska waxay muujinayaan in Eedeysanaha fulin lahaa Weerarka Is-qarxinta waxa uu beegsan lahaa Saraakiisha Dowladda ee kolonyada ku socda, xubnaha ka tirsan Hay’adaha Amaanka iyo goobaha ay ka jiraan Ciriiriga badan (High traffic jams).

Kooxda hubeysan ee Isbahaysiga Ciiddamada Dimuqraadiga (ADF) ee ka dagaalanta inta badan Galbeedka Uganda waxaa la asaasay sanadihii 1990-aadkii waxayna weeraro iyo qaraxyo la geystaan Deegaanada xuduudka ee Galbeedka dalkaasi.

Ololaha weerarkooda waxaa laga xusi karaa weerar ay Kooxda ADF bishii June 8-dii ee sanadkii 1998-diiI ka geysteen Machadka Farsamada Gacanta ee Kichwamba Technical Institute ee Degmada Kabarole ee dalkaasi, waxayna Maleeshiyada Nolosha ku gudbeen 80 Arday, halka ku-dhawaad 100 kalena ay horey u sii qafaasheen.

Si kastaba ha ahaatee, Kooxda hubeysan ee Isbahaysiga Ciiddamada Dimuqraadiga (ADF) waxay ku biireen Kooxda Daacish-ta Gobalka Afrikada Dhexe (the Islamic State in Central Africa Province (ISCAP) sanadkii 2019-kii.