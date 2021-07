Waxaa magaalada Boorama maanta lagu toogtay wiil dhalin yar ah, iyadda markii hore la sheegaybal in uu xidhnaa dharka calanka Soomaliya, balse hadda la xaqiijiyey in uu mobilkiisii ku ilaaway Jaamacada oo uu doonaayey in uu soo qaato, balse askarta jaamacada ilaalisaa u diideen in uu uu galo Jaamacada.

Is maandhaaf kooban kadib ayaa la sheegay in mid ka mid ah askartu ku furay rasaas, halkaas oo uu marxuumku ku geeryooday, waxaa iyaguna goobta ku dhaawacmay labbo arday oo kale oo la socday.