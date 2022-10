Booliska California Oo Gacanta Ku Dhigay Muhalig Ugaadhsan Jiray Dadka

Booliska California (USA) ayaa Sabtidii xiray nin 43 jir ah oo lala xiriiriyay inuu lug ku la lahaa dilal xiriir ah, sida ay ku warantay CNN iyo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Mareykanka.

Bilaysku waxa ay dabagleen ninka, oo ay rumaysan yihiin in uu raadinayay dhibanayaal badan oo uu dilo, ayuu yidhi taliyaha bilayska ee Stockton, Stanley McFadden oo shir jaraa’id qabtay.

– dhaqdhaqaaqiisa ayaa ahaa mid la aqoonsan karo. Waxa uu joogay agagaarka jardiinooyin, meelo mugdi ah, wuuna dhaqaaq joogsanaayey isaga oo hareeraha eegaya. Markaa waxa aanu is nidhi way fiican tahay in qofkan la xidho, ayuu yidhi.

Ninkan ayaa markii ay qabteen waxa uu xirnaa dhar madow, maaskaro iyo hub, sida ay booliisku sheegeen.

– Waanu hubnaa in aanu joojinay dil kale, ayuu yidhi taliyaha bilaysku.

Waxay aaminsan yihiin inuu ka dambeeyay lix dil. Shan dil tan iyo bishii Luulyo 8, afar ka mid ah waa niman Isbaanish ah oo da’doodu u dhaxayso 21 iyo 54, iyo sidoo kale nin caddaan ah, 35.

Toddobaadkii hore, ayaa abaal-marin lacageed oo aad u badan loo ballan qaaday ciddii keenta xog lala xidhiidhinayo dembiilaha. Duqa magaalada Stockton ayaa hadda uga mahadceliyey dadweynaha oo soo gudbiyey warar dhowr ah.

Eedeysanayaasha ayaa la horgeyn doonaa Maxkamadda Talaadada, sida lagu sheegay shirka jaraa’id.