Booliska Mareykanka Oo Xiray Somali loo Heysto Dil Uu Geystay.

Ciidamada Booliiska Magaaladda Mankato ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen oo ay xireen Maxamed Bashiir oo loo heysto dembi la xiriira toogasho ka dhacday magaaladda Mankato ee gobolka Minnesota.



Bashiir Maxamed, oo 30 jir ah, ayaa la xiray, waxaana lagu xiray xabsiga degmadda Blue Earth. Weli faah faahin dheerad ah maamulka booliisku kama ayna soo saarin xariga Bashiir, sida meesha laga qabtay iyo sida loo qabtay.

Maxamed Bashiir ayaa lagu eedaynayaa in uu toogtay nin ay is yaqaanaan oo ay guri wada joogeen. Dembiga toogashadda ee loo xiray Maxamed Bashiir ayaa dhacay maalintii Jimcaha 9-ka subaxnimo ka hor. Ninka uu toogtay Maxamed ayaa Isbitaalka loola cararay, isaga oo ay booliisku sheegeen in uu yahay dhaawac halis ah.

Dhawaan sidoo kale waxaa gudaha magaaloyin kamid ah dalka mareykanka dil loou geystay laba rag Soomaali ah, iyada oo dilkaas ay Booliska u xireen Haweeneey iyo Nin u dhashay dalka Mareykanka.