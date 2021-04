Booliska Norwey Oo Ganaaxay Raisal Wasaaraha Dalkaas Oo Jabisay Sharci

Booliska dalka Norway ayaa ku ganaaxay raisal wasaaraha dalkaa, Erna Solberg, in ay bixiso lacag dhan labbatan kun oo korone una dhiganta ilaa 2300 oo dollar.

Ganaaxan ayaa yimid kadib markii lagu eedeeyey raisal wasaaraha in ay jabisay, xeerka xakamaynta covid-19 oo ay iyaddu soo jeedisay.

Raisal wasaaraha ayaa dhigatay xaflad ay ku xusaysay dhalashadeeda, taas oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan qoyskeeda, balse ayaan iyagga la ganaaxin.

Ole B. Sæverud oo u hadlay booliska ayaa sheegay in sobobta kaligeed loo ganaaxay ay tahay, in ay tahay qofka ugu sareeya dalkaa haystana kalsoonida dadka, iyaduna soo rogtay sharciga, isla markaana jabisay, ayna muhiim tahay in lagu cinqaabo.

Raisal wasaaraha laftigeeda oo la hadashay warbaahinta ayaa soo dhawaysay, sheegtayna in ay bixinayso ganaaxa, balse ay dib u eegi doonto marka hore in ay sharciga jabisay.