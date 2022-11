Boqor Buur Madaw Oo soo Gaaray Gobolka Sool

Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur-madow oo hore u sheegay inuu Somaliland imanayo si uu uga hortago maamul xumo uu sheegay inay dalka ka jirto ayaa soo gaaray gobolka Sool.

Boqorka ayaa galabta deegaanka Sarmaanyo ee gobolka Sool kaga qaybgalay Aas loo sameeyey mid kamida Garaadada waaweyn ee gobolkaasi AHUN Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Garaad Maxamuud oo ku geeriyooday Garoowe.

Lama oga in boqor Buur-madaw uu halkaasi ka noqon-doono iyo inuu u soo gudbi doono deegaanada ay maamusho Somaliland, balse waxa xusid mudan in dawlada Somaliland aysan wax saamayn ah ku lahayn deegaanka Sarmaanyo ee lagu aasay Garaadka maanta halkaas oo la sheegay intii uu ku dar-daarmay in lagu Aaso.