Borama:-Garyaqaan Ibraahim Oo Shaaciyay Musharxnimadiisa Golaha Guurtoda Somaliland.

“Waxa Lagaadhay Watigii Aan Talo Sharci, Mid Dhaqan & Mid Diimeedba Dalka Ku Biirin Lahaa” Garyaqaan Ibraahim Axmed Liibaan

Garyaqaan Ibraahim Axmed Liibaan oo ka mid ah bulshada haldoorka gobolka Awdal ayaa si rasmi ah u shaaciyay in waqtiga la gaadho uu yahay musharax u tartamaya ka mid noqoshada mudanayaasha golaha Guurtida ee Somaliland sidana waxa uu garyaqaanku sheegay mar uu shabakada Waraysi siiyay

“ Waxa ii muuqatay in baahi badan oo dhinaca sharciga, dhaqanka iyo siyaasadaba ah ay jirto sidaas aawadeedna la gaadhay waqtigii aan ka mid noqon lahaa mudanayaasha golaha guurtida Somaliland oo aan is leeyahay waayo aragnimadii, aqoontii iyo kartidii looga baahnaa golahaasba waad leedahay” ayuu yidhi Garyaqaan Ibraahim

Garyaqaan Ibraahim Axmed Liibaan ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii golaha degaanka ee degmada Boorama ee dhawaan la badaley, sidoo kalena waxa uu shahaado sare ka haystaa culuunta dhinaca Sharciga iyo Shareecada Islaamka, waxana intan dheer oo uu mudo ku soo dhex jiray dhinaca dhaqanka oo uu ka mid ahaa garaad-layda taladoodu quman tahay ee wax la waydiiyo

“Waxa aan is leeyahay mudo ku filan dalka qaybihiisa degaanka iyo dadkaba waad u adeegtay, waxana lagama maarmaan ah in golaha Guurtida oo ah gole laf dhabar u ah u adeega shacabka iyo hagida toosan ee dalka ayaa la gaadhay waqtigii aad talo sharci, mid dhaqan iyo mid diimeedba aad ku biirin lahayd” ayuu yidhi Gayaqaan Ibraahim oo sii faahfaahinaya sida ay ula muuqato in dalka hormar lagu gaadhsiin karo.

Ugu dambayn Garyaqaanka ayaa waxa uu baaq u daray bulshada ay talowadaagta yihiin waxana uu yidhi “Kolayba waxa aan ka mid noqon doonaa mudahayaasha marka waqtigeeda lagaadho hadii Eebe Idmo ka tartamaya gobolka Awdal ee golaha guurtida Somaliland u han-qal taagaya, sidaas aawadeed dadka ku dhaqan gobolkayga, dadka aan talo-wadaagta nahay, iyo cid walba oo ay taladan ka go’do waxa aan u sheegayaa in aan damacaas la imid, tartankaasna diyaar u ahay watigeeda, wixii talo iyo tusaale ahna aan diyaar u ahay inaan wada gorfayno hadii uu Eebe Idmo.

Golaha Guurtida Somaliland oo ah aqalka odayaasha dalka ayaa hogaanka dalkan Somaliland tiir muhiim ah u ah, waxana lagu wadaa in ay dhawaan dalka ka qabsoonto doorasho lagu soo dooranayo xildhibaanada Golaha Guurtida ee Somaliland