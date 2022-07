Ra’iisul Wasaarihii Ingiriiska Boris Johnson Oo Is-casilay

Ra’isul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa aqbalay in uu iska casilo xilka hoggaaminta xisbiga Conservative-ka, kaddib markii xubno muhiim ah oo katirsanaa xilkiisa kahor yimaadeen isna casileen.

Bris Johnson ayaa waxaa hareeyay fadeexado badan iyo xukuumadiisa, waxaana meesha ka baxay oo siyaasada Ra’isul Wasaaraha khilaafay xubno katirsanaa xisbigiisa aadna ugu dhawaa Johnson.

Ra’isul Wasaare Johnson ayaa markii hore diiday in uu iscasilo, in kasta oo in badan oo ka mid ah Wasiiradiisi ay is-casileen si ay culeys u saaraan, waxa uu sidoo kale Johnson dhaleeceyn badan kala kulmay Baarlamaanka UK.

Boris Johnson ayaa xilka sii hayn doona inta Hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka la dooranaayo, waxa ayna tallaabadan soo gabogabeeneysaa xil heynta Ra’isul Wasaaraha Britain oo mar xalado adag xilligan wajahaya.