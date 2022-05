Boris Johnson Oo Saxiixay Heshiis Uu ku Difaacayo Sweden Hadii Lagu soo Duulo.

Dalalka Ingiriiska iyo Sweden ayaa wada saxiixday heshiis iskaashi oo dhinaca amaanka ah, waxayna heshiiskan ka sheegeen shir jaraa’id oo wada jira u qabteen, iyadoo ra’iisul wasaaraha Sweden Magdalena Andersson waxay ka sheegtay in haddii labada dal midkood la soo weeraro , ay labada dal midba kan kale uu gacan siin doono .

Ra’iisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson ayaa sheegay in Sweden ay heysato taageerada Ingiriiska haddii ay go’aansato in xubin ka noqoto NATO iyo haddii kaleba



Ra’iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa saxiixay baaq dhinaca ammanka ah oo uu la galay dalaka Sweden iyo Finland oo ku sheegaya in Ingiriiska uu taageeri doono ciidamada labadaas dal haddii la soo weeraro.

Boris Johnson ayaa booqday labada dal oo ka fekeraya in ay ku biiraan isbaheysiga Gaashaandhigga e NATO.

Ruushka ayaa ka digay cawaaqibka ka dhalan kara haddii Sweden iyo Finland ay ku biiraam NATO kuwaas xubnahooda ay u arkaan haddii xubin ka mid ah la weeraro ay ula mid tahay in iyaga oo dhan la soo weeraray.

Finland ayaa iskaashiga noocan ah ku tilaamantay mid loo baahnaa, waxayna Ingiriiska sidoo kale iska kaashan doonaan dhinaca Militariga.

Ra’iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa mar la weydiiyey in ay dhici karto in ciidamada Ingiriisku ay cagaha dhigaan Finland haddii la weeraro waxaa uu sheegay in arrintaa ku xiran hadba nooca codsiga kaalmo ee kayimaada Finland .

Sikastaba ha noqotee Sweden iyo Finland ayaa labadaba waxay leeyihin taariikh dhexdhexaadnimo oo xilliga dagaalka -waxayna labada dal arkeen in dadkoodu taageersan yahay in ay ku biiraan NATO Taas oo ka dhalatay duullaankii Ruushka ee Ukraine .