Britain:-Filim Lagu Matalay Nolosha Gabadhii Nebiga NNKH Oo la Joojiyay.

Shirkadda Cineworld ayaa go’aansatay inay kansasho filim lagu soo bandhigi lahaa mid ka mid ah shaneemooyinkeeda Britain, kaas oo ku saabsanaa gabadha Nebi Muxamed Nabadgelyo iyo Naxariis Korkiisa Ha-ahaatee (NNKH), kaddib markii laga dibadbaxay in qaar ka mid ah shaneemooyinka shirkaddaasi filimkaasi lagu soo bandhigo.

Shirkadda ayaa waxa ay sheegtay in go’aankaasi ay u qaadatay badqabka “shaqaalaha iyo macaamiisheeda”.

In ka badan 120,000 oo qof ayaa waxa saxiixeen qoraal ashtaka ah oo ku baaqaya in filimkaasi afka Ingiriisiga lagu yiraahdo “Our Lady of Heaven” laga joojiyo in lagu baahiyo shaneemooyinka ku yaal Britain.

Golaha Masaajidda Bolton ayaa filimkaasi ku tilmaamay “inuu diinta wax u dhimayo oo koox gaar ahi ay wadato”.

Hasayeeshee Baroness Claire Fox oo xubin ka ah aqalka odayaasha ayaa sheegtay in go’aanka shaneemada uu yahay “musiibo ku timid fanka, uuna halis ku yahay xorriyatul qowlka”. Dhankiisa wasiirka caafimaadka, Sajid Javid, ayaa sheegay inuu “ka walwalsan yahay qaabka ay joojintu”uga dhacday Britain.

Gudoomiyaha Golaha Masaajidda ee Bolton, Asiif Patel, ayaa warqad uu u qoray Cineworld, oo uu daabacay Bolton News, waxa uu ku sheegay in filimka uu xambaarsan yahay aaraa’ ku salaysan kooxaysi, uuna ka been abuuranayo taariikhda dhabta ah, sidoo kalana uu sumcadda ka dilayo shakhsiyaad lagu qadariyo taariikhda Islaamka.

Wargeysku waxa uu sheegay in warqaddu ay timid kaddib mudaharaadyo todobaadkan ay 100 qof ku hor sameeyeen afaafka hore ee shaneemada Cineworld.

Barta internetka ee Islaamiga ah ee “Shanta Tiir”, ayaa waxa uu baahiyay sawir ay soo dhigeen Twitterka oo ay ku sheegayaan in 200 oo qof ay Axaddii ku hor mudaaharaadeen afaafka hore shaneemada Cineworld ee magaalada Birmingham.

Soosaaraha sare ee filimka, Maalik Chelbyak, ayaa bayaan uu siiyay wargeyska The Guardian waxa uu ku soo dhaweeyay dareenka ay dadka muujiyeen, hasayeeshee waxa uu sheegay in waajibka shaneemada ay tahay inay difaacdo xaqeeda ah inay soo bandhigto filimaanta ay dadka doonayaan inay daawadaan.

Waxa uu intaasi ku daray: “Waxaan rumaysanahay in shaneemada ay u dabacday cadaadis soo gaaray, go’aankanna ay u qaadatay inay meesha ka saarto buuqa”.

Wareysi uu wasiirka caafimaadka ee Britain Javid siiyay TalkTV ayuu ku sheegay: “Waxaan aad uga walaacsanahay hab dhaqanka wax lagu kansalo ee dalkan. Waxaa jira dad moodaya inay xaq u leeyihiin inaanan wax xumaan ah loo gaysan, balse ma jiro cid xaqaasi leh”.

Waxaana uu intaasi ku daray: “Waxaa suuragal ah inaadan jeclaan waxa uu qof doonayo inuu yiraahdo, laakiin ay xaqiisa tahay inuu sameeyo”.

Waxa uu tilmaamay in uusan jirin wax shuruuc ah oo Britain uga degsan in diin lagu xadgudbo, in “shuruuc noocaasi ah la sameeyana ay noqon doonto arrin aad u khatar badan”.

“Dalkan waxaannu ku haysanaa xorriyadda hadalka, taasina waa mid ka mid ah qiyamka asaasiga ah,” ayuu intaasi ku daray.

Baroness Fox ayaa waxa ay barteeda Twitterka ku soo qortay dhaleecayn ay u jeedinaysay in filimka la joojiyay: “Taasi waxaan u arkaa cay‚Ķmusiibo ku timid fanka, iyo halis ku timid xorriyadda hadalka. Tani waxa ay cashar u tahay kuwa aanan u arag siyaasadaynta huwiyadda inay halis ku tahay dimuqraadiyadda.”

Filimka oo Britain lagu soo bandhigay 3-dii bishan Juun ayaa waxa uu ku andacoonayaa inuu soo gudbinayo sheekada sayidad Faaduma-zahraa gabadhii uu dhalay Nebi Muxamed Nabadgelyo iyo Naxariis Korkiisa Ha-ahaatee (NNKH).

Qaar ka mid ah dadka ayaa filimkaasi dhaleeceeyay maadaama uu ku saabsan yahay sakhsiyadda Nebi.

Hasayeeshee bayaan la soo dhigay barta internetka ee filimka ayaa waxaa lagu sheegay in aanan la jilin sawirka qof muqadas ah, balse taa badelkeeda lagu matalay “iftiin iyo hab kale”.

Golaha Muslimiinta ee Britain, oo isku tilmaamay inuu yahay hay’adda ugu wayn ee Islaamku uu leeyahay ee dalkaas ku taal, ayaa waxa ay sheegeen in filimku “uu abuurayo kala qeybsanaan”.

Bayaan uu golahan soo saaray Axaddii ayaa waxaa lagu sheegay in iyagu “ay taageerayaan aqoonyahannada iyo hogaamiyayaasha ku baaqa in la midoobo iyo maslaxadda guudba”. Bayaanka ayaana lagu sheegay in: “dadka qaar, oo ay ku jiraan kuwa taageeraya filimka, iyo kuwa uga jawaabaya inay dadkaasi yihiin kuwo wada kooxaysi, ay ujeedkooda koobaad uu yahay inay naceyb abuuraan.”

Filimka ayaa weli lagu wadaa in lagu soo bandhigo shaneemooyin ay London oo koonfur bari England ku leedahay shirkadda Vue.

Xigasho BBC