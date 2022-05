Burundi Oo Shaacisay Khasaaraha Ciidankeeda kasoo Gaaray Weerarkii Alshabaab Ee Ceel-baraf

Ururka Al-Shabaab ayaa shalay weerar culus ku qaaday saldhig ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay ku leeyihiin gudaha dalka Soomaaliya, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xooggan oo lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee qeybta ka ah howlgalka ATMIS..

Weerarkan oo Al Shabaab ugu suurto gashay in ay ku qabsadaan xerada ciidanka ATMIS ee Ceel-Baraf ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidanka Burundi.

Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka Burundi oo magaciisa qariyay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in 30 askari oo katirsan ciidamada ATMIS gaar ahaan kasoo jeeda dalka Burundi laga dilay weerarka halka 22 kalena lagu dhaawacay.

Waxa uu sidoo kale sargaalkan sheegay in tobaneeyo askari oo katirsan ciidankooda nolosha lagu la’yahay, waxa uuna sheegay in aysan cadeyn in Al Shabaab u gacan galeen askarta maqan.

Ciidamada AMISOM ayaa u diray diyaarado nooca qumaatiga u kaca ah kadib weerarkii subaxnimadii hore ee shalay lagu qaaday xero ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi oo ku dhow deegaanka Ceel-Baraf.

War kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka ay ku qaadeen saldhiga Ceel-Baraf ku dileen 173-askari oo katirsan ciidamada ATMIS, sidoo kale jiraan askar kale oo nolosha ku qabteen.