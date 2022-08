Cadaalad-darada Wasaarda Isgaadhsiinta Ku Xayirtay Saw Cable TV Borama Oo Laga Qayliyay.

Wasaarda Isgaadhsiinta Somaliland ayaa cadaysatay tuhunkii laga qabay waxana ay soo saartay warqad xayiraad ah iyo ganaax culus oo ay dhabarka kaga jabinayso albaabadana ugu laabayso television ka Saw Cable ee Boorama laga leeyahay.

Marmarsiiyahan aan loo hayn qiil sharci iyo mid shaqo midnaba ayaa waxa saw Cable TV la dul dhigay waqti uu TV gu damacsanaa in uu qaybta receivers ka daahfuro.

Dulmigan ka yimid wasaarda ayaa dhinaca kale waxa uu daaha ka faydayaa dareenkii la hore u jiray ee farta ku fiiqaayay in milkiilayaasha reer Hargaysa ee Sky TV ee ay ugu shaadhka wayn dawlada iyo adeegayaashooda reer Boorama oo shaadhka dawlada ka faaiidaysanaya ay maleegeen mu’aamaraad aan qiil loo hayn oo ay kaga sii hortagayaan in hawadaba uu soo galo Saw Cable TV.

Cadà adiskan iyo cadaalad daradan ayaa sababi karta cadho bulsho oo taabata amniga iyo ganacsigaba oo ku fida gobolka awdal oo dhan.