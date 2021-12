Caro ka Dhalatay Go’aan Dawlada India ku Ansixisay Sharci ka Dhan ah Guurka Muslimiinta

Golaha Muslimiinta Hindiya (IUML) iyo dhowr hoggaamiye, oo uu ku jiro xildhibaanka xisbiga AIMIM Asaduddin Owaisi, ee dalka Hinda ayaa ka soo horjeestay sharci uu shalay ansixiyay baarlamaanka, kaas oo da’da gabdhaha la guursan karo oo ahayd 18 laga dhigo 21.

Ururro badan oo Muslimiin ah oo ka dhisan gobolka Kerala ee dalka Hindiya ayaa sidoo kale arrintaas ka hor yimid.

Hoggaamiyaha Muslimiinta Hindiya IUML Abdul Wahab ayaa yiri, “Hindisaha da’da gabdhaha la guursna karo oo ahayd 18 looga dhigayo 21, oo uu baarlamaanku ansixiyay, ayaa sidoo kale looga gol leeyahay faragelinta sharciga Muslimiinta.”



Owaisi oo ka mid ah xildhibaannada dalkaas ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka wax lagu qoslo ku tilmaamay go’aankan waxuuna yiri “ragga iyo haweenka 18 jirka ah way sameysan karaan ganacsi, way saxiixi karaan heshiis, way dooran karaan raysal wasaare balse ma guursan karaan’.

Sidoo kale kooxo badan oo aan Muslimiin ahay ayaa arrintan ka soo horjeestay. Xisbiga Kongareeska Hindiya ayaan weli ka hadlin arrintan, balse afhayeenkooda Shakti Singh Gohil ayaa ku tilmaamay ‘dabin ay soo maleegtay dowladda Modi’. Si ay isaga weeciso dalabaadka mucaaradka.

Hoggaamiyaha xisbiga CPM Brinda Karat ayaa sheegay in dowladda dhexe ay ku qasban tahay inay diiradda saarto waxbarashada gabdhaha ayna hubiso inay cunno nafaqo leh helaan haweenka, ee aysan arrinta u weecin waxyaabo kale.

Wasaaradda haweenka iyo horumarinta carruurta ee Hindiya ayaa guddi u saartay inay soo qiimeeyaan da’da guurka iyo saameynta caafimaad iyo bulsho ee ay ku leedahay dadka.

Dadka qaar ayaa dowladda raysal wasaare Modi ku eedeynaya inay go’aankan u qaadaneyso sababo la xiirira xakameynta bulshada, balse taas beddelkeed ayay dowladdu ku doodeysaa in la doonayo horumarinta haweenka iyo sinnaanta jinsiga.

Si kastaba, khubarro badan ayaa go’aankan ka soo horjeestay iyagoo sheegay in kaddib markii la soo saaray shuruucda ka dhanka ah guurka carruurta, uu weli sii socdo guurka carruurta, inkastoo uu hoos u dhacay sanadihii dambe.

Waxay khubarradu sheegeen in 70% guurka gabdhaha da’da yar ay sameeyeen qabaa’illo kooban, isla markaana haddii sharcigan la ansixiyo, aysan joojineyn ee ay si qarsoodi ah u sameyn doonaan.