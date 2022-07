Ciidamada Ingiriiska Oo Ku Tartami Jiray Toogashada Shacabka Afqaanistaan

Talaadadii todobaadkan, BBC-da ayaa daabacday filim dukumentari ah oo ku saabsan suurtagalnimada dambiyo dagaal oo ay ciidamada gaarka ah ee Britain ka geysteen Afgaanistaan ​​ iyo isku dayo lagu qarinayo.

Sida ay sheegtay BBC-da, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa si sharci darro ah u dilay 54 qof oo Afgaanistaan ​​ah oo aan hubeysneyn intii lagu gudo galay howlgal lix bilood ah oo ay ka wadeen dalka Afgaanistaan.

Dhowr siyaasi oo mucaarad ah ayaa ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo xaaladda. Stewart McDonald oo ka tirsan Xisbiga Wadaniga ee Iskotishka, ayaa ku andacoonaya in mowduucani uu gudaha dawlada iyo ciidankaba u soo baxay waqti hore:

McDonald wuxuu la xiriiray ra’iisul wasaaraha xilka ka degaya Boris Johnson wuxuuna weydiiyay haddii uu aqbali doono baaritaan.

Taas oo Johnson ku jawaabay in ay muddo dheer ahayd dhaqanka ah”in aan ka hadlin ciidamada gaarka ah”. Waxa uu carabkana ku adkeeyay in taasi aysan macnaheedu ahayn in uu aqbalayo xaqiiqooyinka ku jira sheegashada BBC-da.

Dhanka kale, siyaasiga muxaafidka ah ee Sir Bill Wiggin, ayaa dhaleeceeyay shaqada BBC-da, isagoo ku tilmaamay “weerar” lagu qaaday ciidamada gaarka ah.

“Waa codbixiyeyaashii ugu geesisanaa, ugu yaabka badnaa ee aan waligey rajeynayey inaan matalo,” ayuu yidhi.

Baahinta kiiskan ayaa daaha ka qaaday sida ay wax u dhaceen warbixinno militari oo ka soo baxay Guutada Adeegga Hawada ee Ingiriiska (SAS).

Iimeyl gudaha ah ayaa sidoo kale muujinaya in dhowr sarkaal oo sare ay ka warqabeen welwelka ku saabsan dilalka sharci darrada ah, oo uu ku jiro madaxii hore ee SAS Mark Carleton-Smith.

Kuwaani waa inay ku guuldaraysteen inay soo sheegaan duruufaha inkastoo ay waajib sharci ah tahay inay sidaas sameeyaan.

Dad ka tirsan SAS ayaa BBC-da u sheegay in ay arkeen ciidamo gaar ah oo dilaya dad aan hubaysnayn xilli habeen ah weerar lagu soo qaaday, waxayna sheegeen in ay goobta dhigeen hub si loogu maleeyeo in ay dadkani hubaysnaayeen.

Wasaaradda Difaaca ee Britain ayaa sheegtay in aysan ka hadli karin eedeymo gaar ah, balse afhayeen u hadlay ayaa sheegay in ciidamada Britain ee ku sugan Afgaanistaan ​​“ay u adeegeen geesinimo iyo xirfad shaqo” wuxuuna sheegay in loo ilaaliyo “heerka ugu sarreeya”.