Ciidamadii Mucaardka Oo Xukuumada Soomaliyaa Cafis Ka Dalbaday

Saraakiisha hogaaminaysa ciidankii ka goostay Ciidamada Xooga Dalka ee u xuub siitay Jabhad qabiil, ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku heshiiyey in ayna khalkhal galin amniga maagalda.

Waxayna dalbadeen in ay dib ugu biiraan ciidanka iyaga oo shuruud ka dhigay in Raisal wasaare damaanad qaado amnigooga isla markaana la badalo taliyayaasha ciidamada Soomaliya, si ay ugu sahlanaato in mar kale ay ka mid noqdaan ciidanka qaranka.

Ciidamadan ayaa ka baqaya in lagu sameeyo aar gudasho, lagana saaro ciidamada, waxyna ka dalbadeen raisal wasaare Rooble in cafis loo fidiyo.

Saraakiishan shirtay ayaa kala ahaa, Indha-Cadde, Saney Cabdulle, Saadaq John, Cabdimaalik Ismaaciil iyo Cusmaan Xaadoole .