Ciidamo lasoo Dhoobay Waddooyinka Hargeysa kadib Hadalkii Cirro.(Sawiro)

Kadib markii Maanta Guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka ah ee WADANI Cabdiraxmaan Cirro uu Maanta sheegay in Eeda ah in Xisbiyada heystaan Ciidamo maleeshiyaad ah lagul baneeysanayo in la weeraro ayaa waxaa Ciidamo farabadan la dhigay waddooyinka Magaalada Hargeysa.

Xukuumadda Somaliland ayaa waddooyinka Magaalada Hargeysa Maanta ku daadisay Ciidamo Boolis ah oo wata Gaadiidka dagaalka, kuwaas oo dhamaan la geeyay waddooyinka soo gala Magaalada Hargeysa iyo dhamaan waddooyinkeeda.

Ciidamada ayaa meelaha qaar u diidaya inay gaadiidka iyo dadweynaha isticmaalaan, waxaana sababaha lagu sheegay Xukuumadda Somaliland oo ka baqdin qabta in Xisbiyada mucaaradka ay dhigaan bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.

Guddoomiyaha mucaaradka ah ee WADANI Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha Somaliland in uu doonayo muddo kororsi, wuxuuna sicad u sheegay in hadii la gaaro 13 Bisha November asyan ka dhicin Somaliland doorasho ay u siman yihiin Muuse Biixi Somaliland oo uu ula jeedo in uu yahay Madaxweynaha Somaliland.

Khiaafka u dhaxeeya Xukuumadda Soomaaliland iyo Xisbiyada mucaaradka ayaa xoogeystay, kaas oo salka ku haaya arrimaha doorashooyinka.