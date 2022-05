Culimada Somaliland Oo Bayaan kasoo Saaray Khilaadka Doorasha ka Dhashay.

Bayaan ay maanta soo saareen qaar ka mid ah culumada Soomaaliland ayaa madaxda xisbiyada mucaaradka ah iyo xukuumadda ugu baaqay in ay danta guud ee bulshada dhawraan, maslaxadda guudna u tudhaan oo ay qaboojiyaan muranka siyaasadeed.

Culumada ayaa si gaar ah ugu baaqay madaxwayne Muuse Biixi inuu masuuliyaddiisa odaynnimo muujiyo oo khilaafka jira ku soo afjaro dulqaad iyo tanaasul.

Khilaafka u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo dowladda ayaa maalmihii u dambeeyay sii xoogeysanayay, iyaga warbaahinta iisu marinayay hadallo kulul.

Wasiirka arimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in warqadda codsiga mudaharaadka ee ay mucaaridku u geeyeen u taallaa ay tahay qaab aan waafaqsanayn sharciga sidaa awgeedna uu dalbaday in ay gudoomiyeyaasha labada xisbi si fool ka fool ah uga wadahadlaan faahfaahinta qaabka ay u doonayaan in ay u dhigaan bannaan baxyada ay mucaaradku doonayaan in ay qabtaan.’