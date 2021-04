Cumar Filish: Aqalka Sarre Sharci Darro Ayuu Ku Dhisan Yahay

Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed ( Filish) ayaa weerar afka ah ku qaaday xildhibaannada golaha aqalka sare, isaga oo sheegay in markii hore si sharci darro ah lagu dhisay.

Guddoomiye Cumar Filish waxaa uu sheegay in Aqalka sare dhismihiisa uu ku yaal Dastuurka balse kan hadda jira sidii lagu dhisayay la garab maray oo dad dano gar ah watay ay si boob ah ku dhiseen.

“ Waxaay aheyd in wixii la dhisaayo oo awood qeybsi ah in 4.5 lagu qeybsado ama tirada Gobolada lagu qeyb sado intaba lama sameyn, beel waxay qaadatay 8 midna 17, taas ayaa horta jirta marka beeshii 17 heysatay waxay rabtaa in ay difaacato oo aan laga qaadin waana cadaalad darro ayuu yiri” Cumar Filish.

Hadalka Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed ( Filish) ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli kal hore Baarlamaanka Soomaaliya ay u ansixiyeen Gobolka Banaadir in Aqalka sare laga siiyo 13 Sanoter, hayeeshee uusan muuqan qorshihii lagu fulin lahaa go’aankaas.