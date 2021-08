Cutubyo ka Tirsan Ciidankii Afganistan Oo ku Biirayo Ciidanka Iska-Caabinta Daalibaan.

Ciiddankii Dowladdii Ashraf Qaani ee diiday inay isku dhiibaan Daalibaan iyo kuwa u daacadda ah Jeneral C/Rashid Dostum ayaa la sheegay inay biiraan Ciiddanka u daacadda ah Madaxweyne-ku-Xigeenkii dalkaasi, Amurullaahi Saalax oo ku sugan Gobalja Panjshir ee Waqooyiga dalkaasi.

Ciiddanka Madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la sheegay inay ku soo biirayaan 10,000 oo Askari oo ku hubeysan Hubka fudud iyo Qalabka culus ee Ciiddamada.

Dagaal ayaa la sheegay in Ciiddanka madaxwayne kuxigeenka iyo kuwa Daalibaan ku dhex marayo qeybo ka mid ah Waqooyiga Afqaanistan, kadib markii uu Madaxweyne-ku-Xigeenka Amurullaahi Saalax, uu kasoo horjeestay in Taalibaan la wareegaan talada dalkaasi, waxa uuna cadeeyay in isagu hada yahay Madaxweynaha dalkaasi maadaama dalka ka cararay Madaxweyne Ashraf Qaani.

Ma kala cadda halka ay Taageerada ka helayaan Ciiddankaasi la sheegay inay ka soo horjeedaan Daalibaan.

Inta badan ciidamadii dowlada Afganistan ayaa hubka dhigay iskuna dhiibay kooxda Taalibaan, waxaana Taalibaan bayaan ay shalay soo saareen ku sheegeen in ay cafinayaan dadkii u shaqeenayay dowlada talada ka tuureen.