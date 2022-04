Dacwad Oogaha Guud Ee Kenya Oo loo Haysto inuu U Eexdo Somalida iyo Muslimiinta

Dacwad oogaha guud ee dalka Kenya, Nuuradiin Maxamed Yuusuf Xaaji, ayaa beeniyay eedeymaha ah in uu u eexdo Soomaalida iyo Muslimiinta marka uu shaqaale qaadanayo.

Xaaji oo Khamiistii ka hadlay eedeymahaas ayaa sheegay in uu la socdo eedeymaha loo soo jeediyay ee ah in uu shaqaaleysiiyay dad ay isku diin yihiin. Waxa uu ku adkeystay in dastuurku leeyahay qodobbo wax ku ool ah oo shardi u ah in aan si siman u wada eegno dhammaan qabaa’ilada dalka.

Sida laga soo xigtay dadka dacwadda gudbiyay, waxa ay Xaaji ku eedeynayaan inuu soo xushay dad ay isku diin iyo isir yihiin.

Shakhsi u dhaqdhaaqa arrimaha shaqaalaha ayaa maxkamada geeyay dacwad uu uga soo horjeeda liiska dad loo soo dhajiyay inay imtixaan u maraan shaqooyinka laga soo xayeysiiyay Xafiiska Agaasimaha Xeer Ilaalinta.

Memba Ocharo oo u maraya qareen Danstan Omari, ayaa waxa uu ku eedeeyay Dacwad oogaha guud “nin jeclaysi” waxaana uun maxkamadda ka codsaday in ay ka joojiso sii wadida qorista shaqaalaha cusub ee imtixaanka u socda.