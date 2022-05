Dad ka Badan 60 Qof Oo ku Dhimatay Gantaal Ay soo Rideen Ciidanka Ruushka.(Sawiro)

Dad ka badan lixdan qof ayaa laga cabsi qabaa in ay dhinteen ka dib markii gantaal ay soo rideen ciidamada Ruushka uu ku dhacay shalay iskuul ku yaalla magaalada Donbas ee ku taalla bariga Ukraine.

Guddoomiyaha Gobolka Luhansk Sergei Haidai ayaa sheegay in qiyaastii shagaashan qof oo halkaas degan ay gabbaadsanayeen dugsiga meel dhulka hoose ah oo ku taalla iyadoo dugsigu ku yaallo xaafadda Bilohorifka.

Wuxuu sheegay in 30 qof la soo badbaadiyey isla markaana labo meyd ah halkaa laga helay Sergai Haidai ayaa sheegay in fursadaha halkaa looga heli karo dad nool ay aad u yae tahay.

Dhinaca kale, Agaasimaha CIA-da William Burns, ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu u muuqdo nin ay ka go’an inuu horay u sii wado dagaalka uu kula jiro Ukraine, inkastoo dib u gurasho uu ka sameeyay goobaha qaar ee uu gulufka ka waday.

Agaasime Burns waxa uu sheegay in uu u malaynayo in hogaamiyaha Ruushku uu aaminsan yahay in aanu awoodin in uu guul-darraysto, waxana uu is tusay in “duulaan labaad oo ballaaran” ay u sahlayso in uu gaaro hadafkii uu ka lahaa Ukraine.