Dawlada Somaliya Oo Deni Iyo Madoobe ku Eedeysay Bur-burka Shirkii Uga Socday Afisiyooni.

Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa ka warbixiyey Natiijada Shirkii madaxda dowladda federaalka dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaas oo aan wax hehsiis ah lagu garin.

Wasiir Cusmaan Dubbe ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaliya ay Ummadda Soomaaliyeed u cadeyneyso in Madaxweynayaasha Jubbaland & Puntland ay diidan yihiin in dalka ka dhacdo doorasho Aas’aaskeedu yahay heshiiskii 17-kii September.

“Xukuumaddu waxa ay maanta u caddayneysaa umadda Soomaaliyeed in labada Madaxweyne Goboleed ee Puntland iyo Jubaland aysan rabin in dalkaan ay ka dhacdo doorasho uu asaaskeeda yahay heshiiskii 17-kii September iyo is fahankii 16-kii Febraayo. Waana wax laga xumaado in labadaas Madaxweyne ee Puntland iyo Jubaland ay noqdeen jid iyo jiho diid aan doorasho oggolayn ayuu yiri” Wasiir Dubbe.

Saacadihii hore ee Maanta ayaa warar soo baxayay waxaa ay sheegayeen in isafaham horudhac ah lagu gaaray shirka Afisiyooni, sida in qaar kamid ah xubnaha Midowga Musharixiinta & gudoomiyeyaasha labada Aqal ka qeyb galan Shirweynaha wadatashiga doorashooyinka.

Shirkii Maanta Teendhada afisiyooni ku dhex-maray Madaxda dowladda, Dowlad Goboledyda & Gobolka Banaadir ayaan wax natiijo ah kasoo bixin, iyada oo lagu kala tegay.