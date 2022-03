Deni Oo Wacad Ku Maray Inuu Farmaajo Kursiga Dhaafiyo

Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu u taaganyahay qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya, isaga oo ka hadlay arrimo badan oo ku saasan xaaladda dalka Soomaaliya.

Deni oo ka hadlayay kulan ka dhacay Garoowe wuxuu ugu baaqay dhammaan Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya in ay ku midoobaan in maamulka hada jira la bedelo, hadafka u weyn oo ay leeyihiina uu noqdo in uusan sii joogi karin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si dalka loo samatabixiyo oo uu hore u socdo uuna la Shaqeeynayo cidkastoo hadafkaas leh.

Aniga iyo dadka reer Puntland oo ay ugu horeeyaan Xildhibaanada labada Aqal iyo kuwa kale ee State-yada kale iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantoodba waxaan rajeynaya in aan kawada qeyb qaadano isbedel muuqda oo ku dhisan nidaam dimuqraadi ah, nidaam horumarka u shaqeynaya, nidaam wanaaga iyo isjacaylka abuuraya, nidaam turxaan bixinaya khilaafaadka dadka, kala dheerashahana iyo bulshada dhexdeedana illaalinaya inuu marwalba Isku soo dhoweeyo.” Ayuu yiri Madaxweyne Sidiid Cabdullaahi Deni.

Sidoo kale Madaxweyne Deni wuxuu sheegay inay ka go’an tahay una taagay sidii uu dalka uga badbaadin lahaa xaaladda halista ah ee uu dalka dhaxalsiiyey nidaamka hadda jira, iyo in dalka loo horseedo nabad, midnimo, dadka oo codeeya iyo horumar in dalka la gaarsiiyo.

Muddo badan ayaa la sheegayay in Madaxweynaha Puntland uu yahay musharrax Madaxweyne, waxaana saddexdii sano ee uu maamulayay Puntland uu khilaaf toos ah kala dhaxeeyaa Villa Somalia gaar ahaan Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamee Cabdullaahi Farmaajo.