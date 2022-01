Denjiraha Q/Midoobay Ee Somalia Oo Dacwad ka Gudbiyay Wiil Uu Dhalay Eng. Yariisow.

Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Amb. Abuukar Cismaan Baalle ayaa dacwad ka gudbiyay Xoghayaha koowaad ee Ergada Soomaaliya ee Newyork Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ah Wiil uu dhalay Duqii hore ee Muqdisho Eng. Yariisow.



Warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa sheegaya in Danjire Abuukar Baalle iyo Xoghaye Maxamed C/raxmaan Cumar ay isku qabteen shir uu dhowaan ka qeyb galay Maxamed C/raxmaan.

Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya QM Amb. Abuukar Cismaan Baalle ayaa diblomaasi Maxamed Cabdiraxmaan ku dacweeyay Wasaaradda Arrimaha Dibadda xilgaarsiinta, kana dalbaday in aanay wada shaqeyn karin.

Waxaa horay u jiray in mar ay isku dhaceen, balse markii dambe la xaliyay, waxaana la sheegayaa in laga yaabo in Maxamed C/raxmaan loo wareejiyo Washington ama Geneva, sida laga soo xigtay ilo wareedyo War-gal ah.

Dowladda Federaalka ayaa Maxamed Cabdiraxmaan Cumar u magacaawday Xoghayaha koowaad ee Ergada Soomaaliya ee Newyork, markii uu dhintay Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng. Yariisow.