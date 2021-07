Dhagax Lacag Fara-badan Lagu Qiimeeyay Oo Laga Helay God Ceel Laga Qodayay.

Shaqaale qodayey ceel biyood ayaa si lama filaan ah u helay dhagax malaayiin dollar lagu qiimeeyay, waxaana dhagaxan baaris lagu sameeyay kadib la ogaaday in uu yahay nuuca loo yaqaan ”Serendipity Sapphire” .

Masuuliyiin katirsan dowlada Sri Lanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dhagaxan qaaliga ah laga helay deegaanka Ratnapura, waxaana dhagaxan laga helay god ceel laga qodayay sida masuuliyiinta sheegeen.

Koox khuburo ah oo baaris ku sameeyay dhagaxan la helay ayaa sheegaya in dhagaxan uu yahay 510 kilogram midabkiisuna uu yahay buluug , waxaana dhagaxan lagu qiimeeyay aduun lacageed oo gaaraya 100 milyan oo dollar.



Milkiilaha goobta laga helay dhagaxan qaaliga ah oo ka gaabsaday magaciisa iyo goobta uu joogo sababo amaan darteed ayaa sheegay in shaqaalihii Ceelka qodayay ku wargaliyeen in godka ku arkeen dhagax nuuc kale ah.

“Ninkii qodayey ceelka ayaa nagu war geliyey dhagaxan ka duwan dhagaxaanta kale. Markii dambe ayaan ogaannay in uu yahay dhagax qaali ah,” ayuu yiri ninka iska leh goobta dhagaxan qaaliga ah laga helay.

Dalka Sri Lanka ayaa kamid ah goobaha inta badan laga helo dhagxaanta qaaliga ah iyo sidoo kale dheymanta, waxaana dalkaasi dhaqaalo badan ka helaa iibinta dhagxaanta iyo dheymanta.