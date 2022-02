Dhagaysiga Dacwada Dilkii Madaxweyne Thomas Sankara Oo la Hakiyay

Waxaa si KMG ah loo hakiyay kiiska dacwada dilkii loo geestay Madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso Thomas Sankara, waxaana kiiska dacwada dilka soo jiitameysay mudo dheer .

Maxkamada kutaala dalka Burkia Faso ayaana hakisay kiiska dacwada dilka ee Sankara oo gacanta ugu jiray, waxaana dacwada in la hakiyo codsaday qoyska Madaxweynihii hore ee dalkaasi Thomas Sankara.



Warbaahinta dalka Burkina Faso ayaa sheegay in qoyska Madaxweyne Sankara codsadeen in la hakiyo dacwada sababo la xariira afgambiga dalkaasi ka dhacay, waxa ayna qoyska sheegeen in kiiska dib loo bilaabi doono marka sharciga dalka soo noqdo.

Hoggaamiyihii kacaanka dalka Burkina Faso Thomas Sankara ayaa la dilay sanadkii 1987-kii, waxaana kiiska dilkaasi oo maxkamada horyaala lagu tuhmayaa eedeesanayaal kuwaas oon wali xukun lagu ridin.

Dalka Burki Faso ayaa dhawaan waxaa ka dhacay afgambi, waxaana xukunka dalkaasi la wareegay ciidamo milatari ah, Midowga Afrika iyo urur goboleedka Galbeedka Afrika ee Ecowa ayaa dalka Burkina Faso ka saaray xubanimadii ay ku lahaayeen ururadaasi.