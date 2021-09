Dhalin-yaro Xidhay Funaanado Lagu Xardhay Hiiraan State Oo Lagu Xir-xiray Jowhar.

Wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee caasimada maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in ciidamada amaanka magaaladaasi ku xireen dhalinyaro la sheegay in taageero u muujiyeen maamul lagu magacaabo Hiiraan State.

Booliiska Jowhar ayaana xiray afar wiil oo dhalinyaro ah oo qaarkood si weyn looga yaqaan magaalada Jowhar, dhalinyaradan ayaana sababta loo xiray lagu sheegay in ay diyaariyeen funaanad lagu buufiyay calanka Hiiraan State.

Sida aan wararka ku helnay mid kamid ah dhalinyaradan ayaa la sheegay in funaanada xirtay halka kuwa kalana lagu eedeeyay in funaanadan wax ka ogaayeen, waxaana dhalinyaradan lagu eedeeyay in ay kasoo horjeedaan maamulka Hirshabelle.



Dhalinyaradan lagu xir xiray magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabelle ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Qadar Muuse Gurey, Maxamed Cabdi Seedow, Ibraahim Xuseen Baafo iyo Marwaan Xuseen.

Sidoo kale qaraabada dhalinyarada ayaa sheegay in carruurtooda ay xalay uggu hoydeen xabsi, si aan waafaq saneyn shuruucda dalka iyagoo loo haystay oo kali ah inay wateen ama ay xirnaayeen calan ku qoran Hiiraan State.

Wasiirka Amniga Gudaha Hirshabelle, Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre ayaa sheegay in la xiray lix dhalinyaro ah balse seddax ka mid ah markii dmabe la sii daayay isagoo arimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:.

“Wiilasha la xiray waxay ku holanaayeen kicin bulsho. Waxay ku lug lahayeen abaabul rabashado. Iska horkeen bulshada iyo dowladda,. haddiise ay ku caddaato waxaa lagu warejinayaa garsoorka si loo maxkamadeeyo,” ayuu yiri Wasiir Kheyre.

Xariga dhalinyaradan ayaana si weyn looga hadal hayaa magaalada Jowhar, waxaana xarigan imaanayaa xili khilaaf ka dhashay doorashada Aqalka Sare uu soo kala dhax galay Madaxweynaha Hirshabelle iyo kuxigeenkiisa.