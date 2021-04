Dhaxal Sugaha Sacuudiga Oo Dalbaday Heshiis Uu la Galo Iran.

Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dowladdiisu ay dooneyso “xiriir wanaagsan” oo kala dhaxeeya dalka ay sida weyn isaga soo hor jeedaan ee Iiraan.

Amiirka ayaa telefishinka Al Carabiya u sheegay in waddankiisa uu u baahan yahay Iiraan si ay uga caawiso horumarinta gobolka Bariga Dhexe, balse wuxuu hoosta ka xariiqay in Sacuudiga uu dhibaato ku qabo ficillada dhinaca khaldan u jiheysan ee Iiraan, isagoo tusaale ka dhigay barnaamijkeeda nuclear-ka, gantaallada ay riddo iyo caawinaadda ay siiso mintidiinta la mamnuucay.



Amiir Bin Salmaan ayaa intaasi ku daray in Sacuudiga uu kala shaqeynayo dalalka ay xulafada yihiin ee gobolka iyo caalamka “sidii xal loogu celi lahaa dhibaatooyinkaas”.

“Dhibaatada aan ka tabaneyno waa hab dhaqankooda dhinaca xun u janjeera, sida barnaamijka nuclearka, taageerada ay siiyaan kooxaha sharci darrada ah ee gobolka ku sugan ama gantaallada balaastigga ee ay soo ridaan” ayuu ku daray hadalkiisa.

Hadalka amiirka ayaa yimid maalmo kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in saraakiil sar sare oo ka kala socda Sacuudiga iyo Iiraan ay yeesheen wadahadallo qarsoodi ah oo ka dhacay dalka Ciraaq, kuwaasoo ay ku doonayeen in ay dib ugu soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeedd.

Saraakiil dhinaca Sacuudiga ah ayaa beeniyay wararkaas. Laakiin Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ma aysan xaqiijinin mana aysan beeninin, waxayna taas baddalkeeda sheegtay in “mar walba ay soo dhaweynayaan wadaxaajood”.

Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyay in ay farogalin ku heyso arrimaha gudaha ee dalalka Lubnaan iyo Ciraaq, waxaana waddamadaas saameyn ku leh kooxo Shiico ah oo ay Iiraan taageerto, waxa kale oo ay ku eedeysay in Iiraan ay ka dambeysay weerarro xuutiyiintu ku qaadaan Boqortooyada iyo weerarkii lala eegtay warshadaha saliidda Sacuudiga sanadkii 2019-kii.

Dowladda Iiraan way beenisay in ay hub siisay xoogagga xuutiyiinta oo sare u qaaday weerarradooda gantaallada iyo diyaaradaha uusan duuliyaha wadin ee ay ku bartilmaameedsadaan magaalooyinka Sacuudiga iyo warshadaha saliidda soo saara.

Dhanka kale, Amiir Maxamed ayaa meesha ka saaray in uu wax khilaaf ah ka dhaxeeyo boqortooyada iyo maamulka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden.