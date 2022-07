Dibad-baxayaal Caraysan Oo Gudaha U Galay Xarumaha Madaxtooyada Iyo RW Sri Lanka.(Sawiro)

Dibad-baxayaasha Siri Lanka ayaa hadda galay guriga rasmiga ah ee uu degan yahay Ra’iisul Wasaare Ranil Wickremesinghe, kaasoo hadda aqbalay inuu iscasilo.

Muuqaalo la soo bandhigay ayaa muujinaya dad mudaaharaadaya oo sariiro dul saaran oo iska qaadaya sawirro Selfie ah oo ay ku fadhiyaan alaabta guriga, halka boqolaal ay ku dhawaaqayeen “waxaan leenahay hadda tag” oo calanka Sri Lanka lulaya afaafka hore ee guriga.

Raysul wasaaraha ayaa la sheegay in uu doonayo in uu iscasilo si dadka loo badbaadiyo.



Dhinaca kale Madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa Sabtida maanta ah ka cararay gurigiisa rasmiga ah wax yar ka hor inta aysan mudaaharaadayaasha ka careysan dhibaatada dhaqaale ee aan horey loo arag ee dalkaasi ka jirta xoog ku galin qasriga madaxtooyada aysanna la wareegin xafiis kiisa u dhow.

Sida ay booliisku qiyaaseen, boqollaal kun oo qof ayaa isugu soo baxay waddooyinka agagaarka guriga madaxweynaha, iyaga oo dalbanayay in uu xilka ka dago sababo la xiriirta dhibaatada dhaqaale ee dalka ka jirta.

Kadib markii ay xoog ku galeen albaabada xarunta Madaxtooyada, ayaa waxaa baraha bulshada si toos ah looga baahinayay dadweyne dhex mushaaxaya qolalka madaxtooyada, iyadoo qaar ka mid mudaaharaadayaashu ay isku tuureen barkadda lagu dabaasho ee madaxtooyada.

Qaarkood ayaa la arkayay iyaga oo qoslaya oo jiifa qolalka jiifka ee quruxda badan ee qeybta deegaanka, iyado intii aaney mudaaharadayaashu gudaha soo gelin ay ciidamadu rasaas fureen si ay dib ugu celiyaan islamarkaana si nabad ah Rajapaksa looga saaro qasriga.

“Madaxweynaha si nabad ah ayaa goobta looga saaray,” ayuu sarkaal sare u sheegay wakaaladda wararka AFP. “Wali waa madaxweyne, waxaana ilaalinaya unug ka tirsan ciidamada militariga.”

Qasriga uu banneeyay ayaa ah mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee dowladda Sri Lanka, waxaana saraakiishu sheegeen in bixitaankiisu ay keeneyso su’aalo ah haddii uu wali doonayo in uu xilka sii hayo.

Sarkaal kale ayaa u sheegay AFP in ay wali sugayaan amar, aysanna ogeyn halka uu madaxweynuhu ku sugan yahay, isaga oo intaa ku daray in ay kaliya og yihiin in uu nabad qabo uuna la joogo ciidamada badda.

Saddex qof ayaa la dhigay isbitaal ka dib markii la toogtay iyadoo 36 qof oo kale iyana lagu dabiibayo isbitaalka kuwaasi oo dhibaato xagga neefsiga ahi ka soo gaartay markii sunta dadka ka ilmaysiisa loo adeegsaday meel aan ka fogeyn guriga madaxweynaha, sida ay sheegtay afhayeenka cisbitaalka guud ee caasimadda Colombo.

Halkan Hoose Daawo muqaal muujinaya dhibadbaxayaasha oo gudaha u galay madaxtooyada dalka Sri Lanka