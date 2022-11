Diyaarad Rakaab siday Oo ku Burburtay Harada Victoria (sawirro)

Diyaarad rakaab siday ayaa ku burburtay harada Victoria ee dalka Tanzaaniya, waxaana socda gurmad loo fidinayo laguna soo badbaadinayo rakaabka saarnaa diyaarada goordhaw burburtay.

Warbaahinta dalka Tanzaaniya ayaa ku warantay diyaaradda Precision Air ay ku dhacday harada Victoria, xilli ay diyaarada isku dayeesay in ay ku degto garoon diyaaradeed oo kuyaalla magaalada Bukoba ee dalka Tanzaaniya.

Diyaaradan ku dhacday harada Victoria ayaa saakay kasoo duushay magaalada Daaru Salaam ee caasimadda dalka Tanzaaniya, waxaana ilaa hadda la shaaciyay in lasoo badbaadiyay ku dhawaad 20-qof oo kamid ahaa rakaabkii diyaarada saarnaa.

Madaxweynaha dalka Tanzaaniya Samia Suluhu Hassan ayaa ugu baaqday kooxaha gurmadka degdega ah in si degdeg ah u howlgalaan, waxa ayna ugu baaqday shacabka Tanzaaniya in ay is dejiyaan.