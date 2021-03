Doorashooyinka Somaliland:-Bilawga Hoos-u-dhaca Awoodii Oday-dhaqameedka.

“Allow Koofiyada Ha Naga Ridin” ayaan odayaal ku ducaysanaya in karaamada iyo haybada Eebo u dhawro ka soo gaadhay. Waxa ay ahayd wax nadir iyo lama arkaan ah in oday-dhaqameed ay koofoyadu ka dhacdo. Garo-oo dhicitaankaas ma aha kan caadiga ah ee koofiyad dhulka ku dhacday. Waa sarbeed iyo malle fog.

Waxa ay la mid ahayd oday dhaqameed ka maqan madal arin lagu goynayo oo la tabi waayay, ama isaga oo cadhooday la joojin waayay, ama ka sii darane isaga oo fadhiya arinta wax laga waydiin waayay. Odayga koofiyada ha ka ridina. Koofiyada ha iga ridina. Iyo Koofiyada ha ka ridina intaba waa la iswaydaarsan jiray si odayga iyo karaamadiisaba loo badbaadiyo.

Malle-ba ha ahaatee, dhaqankaas xariirta ahaa ma moodaa in ay wax wayn iska badalayaan. Mase muuqataa in maalmahan dambe ay taariikhdu qorayso oo la joogo bilawga hoos-u dhaca awoodii oday-dhaqameedka. Su’aashuse waxa ay tahay maxaa sababay, ama maanta soo if bixiyay arintan ah hoos u dhaca awoodan oday-dhaqameedka.

Sababuhu waxay isku jiraan kuwo soo jiitamay oo sodonkii sano ee Somaliland jirtayba soo taxnaa, iyo kuwo degdeg ah oo ay ugu muhiimsan tahay ku milankii oday-dhaqameedka ee siyaasada, oo iyaduba soo martay heerar kala duwan, balse tan iyo intii uu dalku galay doorashooyinka dadban ee musharixiinta doorashooyinka Somaliland ee dabayaaqada May 2021 qabsoomaysa lagu soo xulayay hoos u dhaca awooda oday-dhaqameedku waxa uu ahaa mid xawli ku socda oo aan cidna ka qarsoonayayn.

Yeelkeede, aan dhawr dhinac ka iftiimino. Tan koowaad ayaa ah in la arkay qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka ee awooda badnaa oo ku guul-daraytay inay musharixiinta kala reebaan, iska dhaaf beele, jifo kastaa waxa ay sharaxday ugu yaraan laba musharax iyo in kale oo wali huursan. Waa la maqli waayay. Waa loo joogsan waayay. Waana loo joojin waayay. Koofiyadii ayaana goobo iyo kulano lagu arinsanayay intii oday-dhaqameed ahayd ee joogtay kaga dhacday. Taasna waa astaan muujinaysa inay awoodoodu hoos u dhacday.

Tan xigta ayaa ah in waqtigii lagu guda jiray doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacay la arkay qaar ka mid ah oday-dhaqameedkii oo la kala saftay mushariixiinta hanka leh ee u diyaarka ahaa in la kala reebo. Gari laba nin kama wada-qosliso’e waxa ay ahayd inay mid ku tuntuunsadaan. Midka mudnaanta leh is barbartaagaan. Midnimadada guud iyo codka tirsan ee beesha ee aan qaybsamayna eegaan. Taasi ma dhicin. Waxa ay oday-dhaqameedku lumiyeen dhex-dhexaadnimadii. Waxa ay u muuqatay inay is barbar-ordayaan. Oday-walbaana intii uu watay oo kaliya uu u arimiyo. Inta kalena ay waxba waydiin waydo. iyagiina u baahan yihiin in la mideeyo. Jaantaa-rogantaasna waxa ay noqotay astaan kale oo muujinaysa in awoodii oday-dhaqameedku ay sii wiiqmayso.

Tan kale ee jiraa waxa ay noqotay in la arkay musharixiin beeshu reebtay, balse aan qancin oo doc wareemay dantii guud ee beesha. Musharaxaas damaciisa saluuga ay beeshu ka muujisay ayaa xisbi kale dabada galiyay. Mana waayin qaar ka mid ah oday-dhaqameedka oo u hiiliyay oo magaciisa iyo magaca beeshaba ku saxeexa heshiiska xisbiga aqbalay musharaxa cadhaysan ay rabaan in loo saxeexo. Oof wareenkan ku yimid dantii guud ee ay beeshu lahayd ee uu sababteeda leeyahay oday-dhaqameedka u hiiliyay musharixii u baahnaa in laqabto waxa ay noqotay astaan kale oo muujinaysa in hoos u dhac ku yimid awoodii oday-dhaqameedka iyo sidii ay danta guud u hor marin jireen.

Tan kale ee aan meesha ka maqnayn ayaa iyana ah in ay jiraan qaar oday-dhaqameed-ka ka mid ah oo ka muquurtay jihaadkaas siyaasadeed iyo hirdanka beesha dhexdeeda ka socda. Tolow xaguu maray? Yaa arkay ilayn awal ma maqnaan jirine? Maxaa ku dhacay ilayn maanta waa maalintii loo baahnaa inuu guurti noqde’e? Waase yaabe ee tolow muxuu saluugay odaygu? Muxuu diidan yahay? Muxuuse odaygu u maqnaaday ilayn arinteenu xidhmi mayso la’aatiiye?. Suaalahaas oo dhan way banaayeen, la isma-se waydiin. Maankayagaba kuma soo dhicin odayga maqan. Qofkii hal-ka-haleelka ku xasuustayna wuxuu si hoose isku yidhi Mooyi. Tabid-la’aantaasna waa astaan dheeri ah oo muujinaysa sida ay awoodii odaydhaqameedku maanta hoos ugu sii dhacayso.

Tan kale ee dheeraadka ah ee jiraa waxa ay tahay in qaar ka mid ah odaydhaqameedku ay dulmane u noqdeen awooda siyaasiyiinta daaha daba joogta oo ay xadhig ku mutaysteen musharixiinta ay taageereen, markii xoriyada loo soo celiyayna ay muuq-baahiyayaasha soo horjoogsadeen iyaga oo wixii ay shalay sheegeen wax ka duwan umada u sheegaya. Yaab-kale-dheh. Oo ilayn waa laga ducayn jiray in “Alif-wax-ma-leh & Alif wax-buu-leeyahay” uu afkaaga Eebe ka soo wada saaro laba ayaamood oo isku xiga’e, way dhacday oo oday-dhaqameed ayaa laga wada hayaa. Waxana muuqata inay koofiyadii iyagu iska rideen. Waana hubaal in tani tahay qodob kale oo tirada ku sii kordhiyay sida ay u soo muuqatay hoos-u-dhaca awoodii oday dhaqameedku.

Si kastaba ha ahaatee qodobadan iyo kuwo kale oo jira ayay siyaasadu sababtay in awoodii oday-dhaqameedka ee Somaliland ay u muuqato mid taagan bilawgii hoos-u-dhaceeda. Waase maalmo xasaasi ah oo ay hubaal tahay in aanay odayaasha oo kaliya ku koobnayn. Guud ahaan bulshadana aanay jirin meel u fayoow.

Afeef: Xaashaa Lillaah! Akhriste Qormadan dulucdeedu ma aha mid aan ku xajiimaynayo oday-dhaqameedka baalka dahabka ah kaga jira taariikhdeena. Odaydhaqameedka milgaha iyo maamuuska leh ee nolosha bulshadeena hogaanka u haya. U tudhaalaha badan. Nabada adkaynteeda naftooda u hura. Nasiibkuna uu nagu simay inaan umado badan oo geeska Africa ku nool iyga dheeraano. Qormadan waa mid aan ku iftiiminayo intii ii muuqatay ee aan ka daalacday ayaamahan lagu jiro ee siyaasadu saamaynta ku yeelatay nolosheena. Waxanse ku celinayaa inta dhibsatay aragtidaydan koobaneey “Xaashaa Lillaah Nin Goba ah Xamasho Waw Ceebe” Xaal-qaata oo Xaal-qaata dhaha.

Maxamed Bili bili

Heemaalnews

Borama