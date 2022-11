Dowlada Oo kasoo Horjeesatay Talaabo ka Dhan ah Shabaab Oo Uu Qaaday Gudomiyaha Hiiraan

Dowlada Somalia ayaa ka soo horjeesatay go’aan dhowaan ka soo baxay guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegayey inuu abaal marin lacageed ku bixinayo askarigii soo dila xubno ka tirsan Al-shabaab madaxiisana u keena isaga.

Ka dib dagaal bishii hore ka dhacay gobolka Hiiraan mid ka mid ah xoogaga degaanka ee Macawisley ayaa qoorta ka jaray qaar ka mid ah Al-Shabaab oo la qabtay ka dib markii guddoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jeyte oo khudbad kulul jeediyay uu ku dhawaaqay abaal-marin uu ku bixinayo dadka dila Al-shabaab, isagoo ku baaqay in laga bixiyo “madaxa ama xiniinyaha.

La-taliyaha amniga Qaranka ee dowlada Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo la hadlay wargeyska New York Times ayaa sheegay in dadka qoorta laga gooyay ay tahay arrin qalad ah, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka codsatay xoogaga degaanka inay joojiyaan falalkaasi.

Waxa uu sidoo kale sheegay in Muqdisho ay la xiriirtay guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo dadka kale ee saameynta ku leh gobolkaas si ay meesha uga saaraan weerarada lagu hayo dadka rayidka ah ee ay ehelada yihiin xubnaha ka tirsan ah Al-Shabaab.



Waxaa uu sheegay in askarta iyo ciidamada degaanka qaarkood laga yaabo iney laayaan dad aan la hubin iney ka tirsan yihiin al-shabaab si ay u helaan abaal marinta lacageed e uu balan-qaaday Gudoomiye Cali Jeyte. arrintaasoo uu sheegay iney fashilin karto dagaalka lagula jiro al-shabaab.

“Qoysaska dableyda Al shabaab xor ma ahan, waxaana rabnaa inay isa soo dhiibaan oo ay noo yimaadaan,” ayuu yiri, isagoo intaas ku daray, “Ma ahan siyaasadda dowladda in dadka rayidka ah la laayo.”