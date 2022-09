Dowlada Oo Shaacisay in Al Shabaab Madaxa ka Jareen Labo Nin Oo Lagu Dilay Dagaalkii Buulo-burde.

Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa habeen hore weerar ku qaaday deegaan lagu magacaabo Aboorey oo kuyaalla duleedka degmada Buulaburte, waxa ayna ciidamada halkaasi ku dileen dagaalyahano badan oo katirsanaa Al Shabaab.

Warbaahinta dowladda iyo baraha bulshada ayaa lagu baahiyay sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay dagaalyahanadii Al Shabaab ee dagaalka lagu dilay, waxaa sidoo kale baraha bulshada lasoo dhigay meydadka laba nin la dilay, kuwaa oo madaxyada laga jaray.

Wasiir kuxigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al Cadaala ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in Al Shabaab horey usii qaateen madaxyada labo kamid ah xubnihii looga dilay dagaalkii Aboorey.

Waxa uu sheegay wasiirka in ciidamada heleen meydadka labo nin oo madaxyadooda horey usii qaateen Al Shabaab, waxa uuna xusay in aysan ogeyn sababta sidaas u sameeyeen Al Shabaab, balse tuhmayaan in ragaasi ahaayeen saraakiil sar sare ,oo ay doonayaan in aan la aqoonsan.

”Dhacdo yaab leh ayaa lasocotay guulearadii habeen ka hor ay Shabaab kala kulmeen Abooreey, maleeshiyada firxadka ahayd ayaa gooystay Madaxyada labo ka mid ah kuwii ka geeryooday. ciidamada ayaa soo helay labadii madax oo ay iska tuureen kuwii cararay markii ay Ciidamada Qaranku baacsanayeen. Sababta ay sidaas usameeyeen ma cadda ilaa hadda, balse waxeey ubadantahay in maydadka ay Madaxyada ka goosteen yihiin horjoogayaal sarsare oo ay diidayaan in la aqoonsado magacyadooda baarista socota ayaase cadayndoonta xaqiiqada” ayuu yiri Wasiir kuxigeenka Warfaafinta Soomaaliya.

Hadalka Wasiir kuxigeenka warfaafinta Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli dad badan aad ula yaabeen raga la dilay ee madaxyada laga jaray, waxaana warkan dowladda meesha uag saareysaa in ciidanka dowladda iyagu ka dambeeyeen falkaasi.